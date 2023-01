¿Cuándo cumple años Shakira? Así ha celebrado la cantante su cumpleaños

Sobre el próximo cumpleaños de Shakira existen aún muchas especulaciones sobre cómo podría celebrarlos la barranquillera. Una fecha que además de darle años de vida, también comparte con su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué, pues el español celebrará su cumpleaños ese mismo día.

Lo primero que se habló desde el año pasado, es que la intérprete de Monotonía y Te felicito celebraría la fecha en su nueva residencia en Miami, donde se esperaba que iniciaría este año 2023 en compañía de sus hijos, y muy lejos de Barcelona y Gerard Piqué. Los planes cambiaron y la familia entera continúa en el continente europeo, lo que asegura la prensa española es que la cantante no podría irse hasta junio de este año cuando sus dos hijos, Milan y Sasha, terminen el año escolar.

Al exfutbolista Gerard Piqué lo captaron entrando a la casa de su ex y madre de sus hijos, Shakira, de una manera inusual. Foto: Instagram

Fecha de nacimiento de Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia el 2 de febrero de 1977. La cantautora, bailarina y empresaria apropió su primer nombre para su carrera artística como solista. Este año, la ex de Piqué celebrará sus 46 años en medio de lo que podría ser su próximo álbum de estudio. Después del éxito rotundo que obtuvo su canción con Bizarrap, Music Sessions #53, surgieron varios rumores que apuntaban a que la colombiana estrenaría en su fecha de cumpleaños, y de su ex, un nuevo tema. La disquera Sony Music confirmó hace unos días que, aunque Shakira sí se unirá con Karol G para una nueva canción, no sería estrenada en su fecha de cumpleaños y seguiría en construcción.

En los años pasados, la artista había optado por celebrar su cumpleaños en familia y alejada de la prensa y el ojo público. Para este año, faltando solo dos días, sus seguidores siguen expectantes sobre la forma en que su ídolo celebrará la fecha, lo que crea más curiosidad entre los internautas es con quién compartirán sus hijos la festividad o si, probablemente, la expareja se uniría para compartir el mismo día con sus hijos.

¿Cuánto duró Shakira con Piqué?

La cantante y el futbolista se conocieron meses antes de que iniciara la Copa Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica. El español apareció en el video musical de la canción oficial del campeonato, que interpretaba Shakira, Waka Waka, pero no se vieron por primera vez hasta el festival Rock in Rio donde ella se presentó. En marzo del 2011 hicieron oficial su relación a través de redes sociales. Milan, su primer hijo, llegó el 22 de enero de 2013 en Barcelona. Dos años después, el 29 de enero de 2015, nació su segundo hijo, Sasha.

Los rumores de crisis en su relación y posible ruptura existieron desde el 2017, pero ellos se encargaban de desmentirlos con publicaciones en redes sociales. A inicios del 2022, la prensa española volvía a especular sobre un rompimiento entre la pareja, pero no fue hasta mediados del mismo año que confirmaron el fin de su relación después de doce años juntos y dos hijos.