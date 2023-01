Shakira y Montserrat Bernabeu: madre de Piqué no estaría bien con las críticas

En redes sociales los usuarios no dejan de hablar de la supuesta rivalidad entre Shakira y la madre de su expareja Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu. Las especulaciones aumentaron cuando se hizo viral, hace unas semanas, un antiguo video donde se ve a la exsuegra de la colombiana “callando” a la artista utilizando el famoso gesto de un dedo en la mitad de su boca.

Se conoció el video completo y la fecha del momento cuando Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, trató de esa manera a Shakira. Estos habrían sido los motivos. Foto: Twitter - Twitter

Aunque nadie de la familia Piqué ni la cantante se han pronunciado al respecto, los rumores de una ‘enemistad’ entre ambas figuras aumentan, incluso algunos fanáticos de la artista atacan a la médica profesional por haber aceptado la infidelidad de su hijo con Clara Chía desde un inicio.

Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, estaría afectada por las críticas

Las constantes críticas no le estarían cayendo bien a la familia del exfutbolista de 35 años. Una supuesta amiga cercana a ellos habló con un medio español y dio su versión del asunto. En el programa Cuatro al día, una mujer que se hace llamar María contó cómo está la familia de Piqué y el ‘calvario’ que estarían atravesando por las constantes acusaciones de los fans de la barranquillera de 45 años.

“Pues cómo quieres que estén, hay cosas que son injustas, hablan de Montse que las suegras somos malas, pero si esta es la mejor suegra que yo he conocido”, respondió cuando uno de los periodistas le preguntó por la familia del exjugador del FC Barcelona. “Cuando Shakira se iba a sus conciertos o yo no sé a donde se iba con los niños que eran bebés, era Montse la que los cuidaba”, aseguró. En su testimonio, la fuente aseguró que a la española le está afectando mucho las criticas y que no piensa hablar al respecto públicamente.

Paparazzi Jordi Martin deja en evidencia a Piqué

Jordi Martin ha sido uno de los reporteros que más ha seguido los pasos de Shakira y Piqué desde que iniciaron su romance hace doce años. El paparazzi español fue quien, a mediados del año pasado, reveló la identidad de Clara Chía con una primera foto pública de la joven asistiendo, muy cariñosa, con su novio Gerard Piqué a una boda. Desde entonces, son cada vez más los secretos que ha revelado sobre el deportista y su ruptura con la colombiana y, aunque se ha declarado fan del ‘Team Shakira’, Piqué tampoco lo perdería de vista.

Hace unas horas, en tono de broma, el paparazzi reveló que el exfutbolista está al tanto de lo que publica sobre él y tampoco duda en revisar, cada tanto, sus historias de Instagram. “Me vigila mi mejor amigo”, escribió irónicamente junto a una captura de pantalla donde se observa el usuario de la red social de Gerard dentro de la lista de personas que revisan el contenido de Martin.