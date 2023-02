¿Daniela Álvarez reaccionó a las disculpas de Daniel Arenas? Esto hizo la modelo

Hace unos días, durante la emisión del programa ‘Hoy día’, de Telemundo, el actor Daniel Arenas y la presentadora Adamari López recrearon un ‘beso de telenovela’, luego de aceptar un reto impuesto por sus compañeras de set, quienes debatían cómo se debía dar un beso de telenovela, a lo que el bumangués respondió: “Todo menos con lengua”.

Posteriormente, el actor y la presentadora se dieron un fugaz beso y sus compañeras de set gritaron sorprendidas por el suceso. Aquí el momento exacto del beso.

Luego del insólito momento, el actor recibió varias criticas por parte de los internautas. “Que falta de respeto con Daniela”, “ese beso no fue tan inocente”, “no me parece que haga eso en televisión”, “que falta de profesionalismo”, “no lo imaginaba de él”, fueron algunos de los mensajes.

Tras recibir fuertes críticas, el actor y presentador se disculpó con su novia, Daniela Álvarez por lo sucedido. “Me equivoqué, obré mal, me parece importante decirlo no por la controversia sino por mi pareja, no es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro, porque no lo vuelvo a hablar nunca, es un tema del que no quiero volver a hablar, tengo un cariño una admiración por Adamari igual que a las demás, son mis compañeras de trabajo, puede que entablemos una amistad, pero hasta ahí, no tengo ninguna otra intención de ninguna otra índole con ninguna de ellas”, finalizó.

¿Daniela reaccionó a las disculpas de su novio?

Pese a las disculpas públicas que dio el actor a su novia, Daniela no se ha pronunciado al respecto y recientemente, tampoco se ha dejado ver junto a su pareja.

Sin embargo, hace poco, publicó un video en su cuneta de Instagram, cantando la canción ‘Dame tus ojos, acompañada de sus amigos. “Amo cantar y más cantarle a Dios, quizás no soy la mejor pero lo hago con el corazón”, escribió. Algunos aseguran que esta canción dedicada a Dios podría ser un acto de perdón reflejado hacía su novio, por otro lado, otros aseguran que simplemente es otro de los talentos que la presentadora quiso relucir en sus redes sociales.

