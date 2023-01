“Me equivoqué”: Daniel Arenas reaccionó ante críticas de su beso con Adamari López

Hace apenas una semana, el actor colombiano Daniel Arenas se estrenó como presentador de un matutino en el programa de Telemundo, Hoy día. Ese miércoles 25 de enero, el novio de Daniela Álvarez causó revuelo entre sus seguidores latinoamericanos por besar, en vivo, a su compañera de set Adamari López.

Aunque lo que el actor de 43 años intentaba hacer era “una demostración de cómo se daban los besos en televisión”, fue víctima de muchas críticas en redes sociales, luego de que el video de él y su compañera se volviera viral. Apenas hace unas horas, casi una semana después del sucedo, Arenas rompió su silencio.

Daniel Arenas recibió múltiples críticas por besar en el programa Hoy día a otra mujer que no era su novia Daniela Álvarez. Adamari López, presentadora de Telemundo, respondió. Foto: Cortesía Telemundo - Cortesía Telemundo

Daniel Arenas se disculpa con su novia Daniela Álvarez públicamente

El actor bumangués realizó una transmisión en vivo para contarles a sus dos millones de seguidores en Instagram, su versión de los hechos. En él, aseguró que desde la semana pasada tenía la intención de hablar públicamente al respecto y no necesariamente porque alguien se lo haya pedido. “Estoy haciéndolo de corazón porque quería comunicarme con ustedes después de tanto tiempo, llevo 20 y tantos años estando en este medio y creo que siempre he sido muy fiel a mis convicciones y a lo que tengo en el corazón, en todos mis años de carrera jamás he sido parte de un escándalo ni de una controversia que manche mi nombre y mi honor y no voy a permitir que esto lo haga”, explicó.

En la transmisión, Daniel Arenas definió su acto como un error. “Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela, yo simplemente era un presentador de un programa y la manera de resolverlo era decir ‘a ver no chicas, yo no estoy actuando no estoy en personaje no tengo por qué besar a nadie’ lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno besarse con otra persona”, dijo. “Seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es, en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás y gente cercana: ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido sus convicciones, mi manera de pensar, ese día me equivoqué, obré mal, me parece importante decirlo no por la controversia sino por mi pareja, no es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro, porque no lo vuelvo a hablar nunca, es un tema del que no quiero volver a hablar, tengo un cariño una admiración por Adamari igual que a las demás, son mis compañeras de trabajo, puede que entablemos una amistad, pero hasta ahí, no tengo ninguna otra intención de ninguna otra índole con ninguna de ellas”, finalizó.

Adamari López se refirió a su beso con Daniel Arenas

La actriz y presentadora puertorriqueña de 51 años, Adamari López, sí se pronunció inmediatamente sobre el tema y explicó bien la situación. “Ustedes saben que están dando La casa de los famosos y en estos días hicieron un juego de verdad o reto y la verdad es que le preguntaron a Aylín Mujica y a Arturo Carmona ya que eran actores si se atrevían a darse un beso, pero el beso, que se lo llegaron a dar en el programa, estuvo como fuertísimo, me parece a mí. Nosotros quisimos como recrear un poco eso en el programa e hicimos como una réplica, no como pasó en el programa, sino una versión más light y pues bueno mucha gente se quedó como escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo, no tiene otra cosa más que recrear lo que ahí pasó y fue un beso hasta ‘tontito’. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí y Dani también respeta a su pareja con la que tiene una relación hermosa y no tiene nada más que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en la casa de los famosos, así que ya está”, expresó.