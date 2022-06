Danna García reveló cómo es su relación con Mario Cimarro de ‘Pasión de Gavilanes’

Una de las parejas más admiradas de la ficción ha sido la conformada por Danna García y Mario Cimarro, los actores que le dieron vida a Norma Elizondo y Juan Reyes en Pasión de Gavilanes.

La historia de amor de las hermanas Elizondo con los hermanos Reyes ha cautivado a cientos de televidentes. Foto: Cortesía Telemundo

Después de casi dos décadas, se transmitió por Telemundo la secuela de la exitosa telenovela, que fue toda una sensación, y que el pasado 31 de mayo llegó a su fin. Por esa razón, algunos de los actores del elenco realizaron varias entrevista con los medios de comunicación para hablar de su experiencia en esta segunda entrega.

Danna García reveló cómo es verdaderamente su relación con Mario Cimarro

La actriz Danna García interpretó a Norma, la hermana mayor de las Elizondo, quien vivió un intenso romance con Juan Reyes. En diálogo con People en español, habló sobre cómo fue su reencuentro con el cubano.

“Yo lo abrazaba y no lo quería soltar, hay mucho cariño. Sientes como que es un divorcio y te encuentras con tu marido, algo así (ríe). Es una relación de vida. Para Mario y para mí es una relación de vida, llevamos 3 novelas juntos en el lapso de los años y es mucho tiempo, entonces creo que es una relación que va mucho más allá de ‘Pasión de gavilanes’”.

Asimismo, detalló las diferencias que encontró en el Mario de ahora, frente al de hace casi 20 años, cuando actuaron en la primera temporada. “Mario, todo el mundo sabe, es muy callado, es muy ermitaño; pero al mismo yo lo siento muy cercano, tal vez más cercano ahora que en esa época, más accesible. Y bueno Mario siempre ha sido una persona muy noble, pero lo siento... no sé cómo explicarlo, me da como mucha confianza cuando estoy con él porque sé que él está en control de la escena, me ayuda. Para mí la verdad es muy bonito grabar a su lado y me siento super apoyada por él”, afirmó, acotando que en algún momento le gustaría volver a estar en escena con él.

Con esos comentarios, Danna García dejó claro que se la lleva perfectamente con su colega, pues en alguna oportunidad se llegó a especular sobre una supuesta mala relación dentro y fuera del set.