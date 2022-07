Darío Gómez se le habría aparecido a su guitarrista Aníbal Ramírez ¡Esto le dijo!

Los fanáticos de la música popular siguen devastados por la pérdida del Rey del Despecho, Darío Gómez . Sus familiares, colegas y equipo de trabajo están viviendo momentos de intenso dolor por la desaparición del ídolo colombiano.

Aníbal Ramírez, más conocido como Pistolita, estuvo con el artista durante 38 años, recorrió el mundo con él y grabó con el cantautor sus mejores éxitos. La historia del también músico y su estrecha relación con el fallecido no deja de ser tema de conversación entre los fanáticos.

💔😭 Un gran maestro pistolita, muy carismático: pic.twitter.com/yJuKakTJx8 — CésarLR (@cesarecolo76) July 27, 2022

Al día siguiente de conocerse el fallecimiento de Darío Gómez, el guitarrista de 88 años de edad contó cómo recibió la trágica noticia de la desaparición de su gran amigo. “Yo no lo podría creer cuando me dijeron eso, me ha dado muy duro y me dará, esta tristeza es para largo” aseguró el hombre al programa Kallejiando de La Kalle. ´Pistolita´ se encontró por última vez con Darío Gómez quince días antes, durante varios conciertos en Nariño.

Darío Gómez se le apareció a su guitarrista

En el mismo programa, Pistolita recordó cómo conoció a su amigo Darío Gómez, y reveló un característico suceso que vivió a solo horas de conocerse el fallecimiento del cantante.

“Anoche no pude dormir, me acosté y dormí media hora solo para despedirme de él porque se me apareció y me abrazó. Me soñé y se me apareció vestido de blanco y me decía que no llorara, nos abrazamos y yo llorando” confesó Aníbal Ramírez con la voz entrecortada.

Al final del programa, el músico resaltó que hasta tres horas antes de la muerte, El Rey del Despecho se encontraba en perfectas condiciones de salud, y pidió a sus fanáticos recordarlo como “un gran cantante y excelente persona que fue”.