“Deme la cara, devuélvame lo mío”: Pipe Bueno discute con Alzate por plata

Pipe Bueno y Alzate son dos de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Aunque parecían tener una gran relación, no solo laboral sino también de amistad, esa imagen quedó completamente por el piso cuando este fin de semana protagonizaron una discusión, al parecer, todo sería por problemas de dinero.

“Yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre, yo nunca había hecho esto en mi carrera, pero para no mandárselo a decir con nadie y tampoco para mencionarlo porque usted sabe quién es, nada más deme la cara y devuélvame la plata que usted me hizo meter y ya. A mí me da pena tener que hacer esto público pero a mí en la casa me enseñaron a uno en los negocios tiene que ser serio”, dijo Pipe Bueno, quien evidentemente se mostró muy molesto.

Aunque inicialmente no dio el nombre del artista, los internautas inmediatamente asociaron que esas palabras iban dirigidas a Alzate, quien, posteriormente, no tuvo problema en responderle públicamente. “Usted que decidió hacer esto viral, lo que me parece un acto de cobardía, ni menciona con quién o de qué está hablando, yo sí lo voy a decir. Este video es para Pipe Bueno que está hablando algo totalmente injusto; lo decidió hacer viral. Lo único que veo es que quieres dañar la imagen de alguien que ha luchado por sostenerse en el gremio y tener una imagen intacta para la gente”, acotó Alzate.

Enseguida, el intérprete de Maldita traición se refirió a un posible negocio en el que ambos invirtieron, pero que finalmente, no resultó como lo esperaban. “Yo no me he robado en la vida un suspiro para que venga a involucrar una chichigua de dinero. ¿Sabe cuál es el problema mi hermano? Que usted me falló cuándo más lo necesitaba. En ese momento se cayó todo absolutamente todo. Lo único que le interesa es el dinero y no lo que yo he invertido. Yo he invertido más que usted”.

Por ahora, se desconoce a ciencia cierta qué fue lo que sucedió y por qué decidieron hacerlo público. Sin embargo, hay algunos fanáticos de los artistas e internautas en general, que han asegurado que podría tratarse de una estrategia para el lanzamiento de alguna canción que estén a punto de sacar los dos.

Más adelante, Pipe Bueno posteó otro video aclarando que sí iban a sacar una canción pero por esas diferencias de dinero, no pudieron hacerlo. “Que vos has perdido más billete, que yo fui el que lo dejó tirado a usted. Venga, aclaremos una cosa, y si quiere poner abogados, que sean los abogados. Como quiera, quiero. Papá, desde ‘Guaro remix’ no sacaba una canción porque usted y yo quedamos en una cosa. Llevo 8 meses sin sacar un tema. Quedamos usted y yo en que íbamos a sacar la canción. El que salió con güevo… y dijo que no es usted. Entonces no venga con visajes y a echarle mentiras a la gente, porque el que me dejó tirado con la canción es usted. Si no la quiere sacar, no pasa nada. El tema es que me hiciste quedar quieto sin sacar música, me hiciste meter plata. No jodás. Papi, devuélvame la plata. Si es con abogado, pues con abogados. Solo quiero que me devuelva lo mío y ya”, le reclamó Pipe Bueno a Alzate, quien por ahora, no se ha vuelto a manifestar.