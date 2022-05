“Yo no era ni leal ni fiel: Osvaldo Ríos habló de su relación con Shakira

La vida sentimental de la cantante barranquillera Shakira ha sido siempre tema de conversación en los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Aunque lleva 11 años con el futbolista Gerard Piqué, antes del deportista sostuvo otros romances que, por supuesto, no pasaron desapercibidos ante el ojo público.

La artista barranquillera sostuvo varias relaciones sentimentales que fueron bastante sonadas en el mundo del espectáculo. Foto: Getty Images - Instagram

En 1997, la cantante sostuvo una relación sentimental con el actor y modelo puertorriqueño Osvaldo Ríos. Esa fue, quizá, la relación más polémica de la artista, inicialmente porque el artista le llevaba 17 años. Sobre su ruptura hubo muchas hipótesis, incluso, fanáticos llegaron a decir que el actor era un hombre interesado que se acercaba a las mujeres famosas para catapultarse en el mundo de la actuación.

Osvaldo Ríos y sus revelaciones sobre su relación con Shakira

En La casa de los famosos, el reconocido actor puertorriqueño habló de su romance con la colombiana. En ese momento, él tenía 36 años. De acuerdo con lo que dijo, planeaba un futuro con ella. “Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos... Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, dijo.

Aunque Ríos le llevaba varios años de diferencia a Shakira, conformaron una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. Sin embargo, meses después dieron por terminado su romance. Asimismo, el actor reveló los motivos que, hasta ahora, eran desconocidos. “Ella apenas comenzaba con Pies descalzos y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar. Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo”.

De igual manera, detalló que, aunque él no se consideraba un hombre fiel, con Shakira sí lo fue. “Yo fui el primerito. Con ella fui muy leal y fiel pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”.

