‘Desafío The Box 2023: Divertida reacción de Gabriela Tafur a los ‘haters’

Desde ayer, 22 de marzo, los televidentes y fieles seguidores de Caracol Televisión volvieron a sintonizar uno de los programas concursos favoritos del país. El Desafío The Box regresó con una nueva temporada y las famosas caras de Andrea Serna y Gabriela Tafur fueron las encargadas de presentar los nuevos 32 participantes que competirán para ser el mejor ‘desafiante’ de Colombia.

Para Andrea Serna, este es el cuatro Desafío que presenta, mientras que para Gabriela Tafur, es la segunda. Hasta apenas el año pasado, la abogada y Señorita Colombia 2018 asumió su primer reto en la televisión colombiana como ‘anfitriona’ del famoso programa, pues es aquella persona que recibe a los concursantes en sus casas, los acompaña y entabla una relación más cercana durante toda la competencia.

Gabriela Tafur, de ‘El Desafío’, respondió a ‘haters’

El recibimiento de los televidentes fue tal que la novia de Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, repitió su estrellato en El Desafío The Box de este año, sin embargo, parece que a muchos internautas no les gustó, pues la caleña de 27 años no dudó en contestarles y hasta exponer públicamente los comentarios negativos que recibe diariamente.

A través de un audio, que es tendencia en TikTok, la presentadora respondió a quienes critican su aparición en las pantallas de Caracol Televisión. “No otra vez esa insípida en el Desafío, que vuelva Daniela. Ella si es la indicada, esa flacuchenta insípida”, le escribieron en sus redes sociales, recordando a Daniela Álvarez, quien ocupó el mismo puesto en el programa hace dos años. Con mucha actitud, Gabriela Tafur no tuvo ‘pelos en la lengua’ y respondió. “Pues así soy. Y la queso ¡La que soporte!”, dijo.

