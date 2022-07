¿Despecho? Andy Rivera le habría dedicado esta canción a Lina Tejeiro

Aunque la relación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro ya finalizó, los artistas aún siguen dando de que hablar. Pues hace unos días, el cantante reveló que tenía una canción inédita, que según sus seguidores, estaría dedicada a la actriz tras conocerse que posiblemente estaría saliendo con el cantante Juan Duque.

Y es que luego de su ruptura con el cantante, a la recordada ‘Samy’ de ‘Padres e hijos’ no se le ha vuelto a ver relacionada sentimentalmente con otro hombre, sin embargo, hace unos días, un misterioso admirador estaría conquistando de nuevo su corazón. Se trata del cantante Juan Duque, quien le dedicó la canción + chimbita.

“Me enteré que estás solita, una así de chimba es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti, lo digo, hablo mucho de ti conmigo”, dice la melodía.

Te puede interesar: Lina Tejeiro y Juan Duque confirmarían su relación con estos románticos mensajes

Te puede interesar: ¿Los hijos de Shakira conocieron a la novia de Piqué? Esto se supo

¿Andy Rivera le dedica canción a Lina Tejeiro?

El cantante publicó un video en el que, muy sentimental, canta la melodía. “Pienso que este tema no debería salir. No sé qué dolerá más: pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, dice la descripción que acompañó el clip.

“Ya no hay dolor, pensé convencido. Pensé que solo era un pretexto para aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, yo porque no la olvido. Yo sé que lo que fue, ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un ‘buenos días’”, dice la canción.

La publicación en Instagram, que ya tiene más de 100 mil reproducciones y 4 mil comentarios, tiene mensajes de todo tipo por parte de sus seguidores: “¿Estás arrepentido?”, “se nota que quieres volver con Lina”, “directo en tu propia herida”, “esto me huele a despecho”.

Te puede interesar: ¡Anuel no se midió en gastos! Este es el regalo para Yailin que costó 40 millones

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea