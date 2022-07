¡Anuel no se midió en gastos! Este es el regalo para Yailin que costó 40 millones

La relación entre Anuel AA y Yailin, ´La más Viral´ no se aleja del ojo público. Mientras ambos se muestran más enamorados que nunca, sus seguidores no pierden de vista sus pasos ahora que están recorriendo Europa juntos.

Como también lo mostró con su exnovia Karol G , Anuel no escatima en gastos cuando de complacer a su pareja se trata. Con Yailin no es la excepción, y en más de una ocasión ha dejado ver su lado más tierno decorándole habitaciones y obsequiándole ramos de rosas y costosas joyas.

Anuel es criticado por costosa mascota que regaló a Yailin

Ni siquiera su repentino matrimonio recibió tantas críticas como uno de los más recientes regalos de cumpleaños que le dio el puertorriqueño a su esposa.

Además de varias joyas con diamantes que le regaló Anuel, y una fiesta sorpresa con la decoración excéntrica que lo caracteriza; el cantante le regaló una mascota que ella misma se encargó de presentar en sus redes sociales.

“Ven acá, ven, miren el demonio, miren ese perro, Emma (Anuel) me lo compró, miren, once mil dólares por ese perro, mira, y un tremendo, once mil dólares, por ese perrito, mirá” dijo Yailin en un video donde mostraba al cachorro que, según ella, le habría costado a su esposo más de 46 millones de pesos colombianos.

El valor pagado por la mascota hizo a la pareja blanco de críticas de muchos internautas, quienes le escribieron a Anuel: “y tantos perritos que hay en adopción”. Otro de sus seguidores mencionó que le cobraron un valor muy excesivo por esa raza que, si bien es costosa, la cifra es astronómica.

A Yailin la felicitaron, pero sus seguidores le recomendaron no volver a mencionar una cifra tan elevada. Incluso por el bien de ellos y de la nuevo integrante de la familia, su mascota de raza Bichón Frisé, llamativa por su pelaje blanco y su apariencia esponjada.