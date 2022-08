Diego Bertie murió a sus 54 años tras trágico accidente

Desde horas de la mañana la industria del entretenimiento peruana conmocionó por la repentina muerte del actor Diego Bertie a sus 54 años de edad.

El peruano tuvo un aparatoso accidente tras caer desde un piso 14 de un edificio a las 4 de la mañana. Inmediatamente las autoridades correspondientes llegaron al lugar de la tragedia tras una llamada del portero del condominio, donde encontraron al cantante en su garaje con múltiples y comprometedoras fracturas en las piernas y espalda.

A pesar de la asistencia del personal médico del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa a donde fue trasladado, el director de comunicaciones del mismo lugar confirmó la muerte del actor a las 4:28 de la mañana a solo 18 minutos de haber sido atendido.

Al igual que sus fanáticos y seres queridos, el mánager de Diego Bertie mostró su sorpresa ante la noticia. “El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé qué más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono” dijo para ATV.