¿Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, está en terapia psicológica?

En septiembre, cuando Vicente Fernández llevaba un poco más de un mes internado en la clínica por el accidente casero que sufrió, doña Cuquita, como es conocida la esposa del ídolo mexicano, tuvo que ser sometida a una cirugía laparoscópica que ya tenía programa desde antes, pero que se complicó a causa del estrés y las preocupaciones por el estado de salud de su esposo. A raíz de esos quebrantos de salud, su médico gastroenterólogo Gabriel Galván, reveló cómo ha sido su recuperación.

“Es una mujer muy fuerte, es un roble. Sin embargo, no está de alta, todavía requiere de estudios de control para que no se vuelvan a presentar algunos de los problemas que se presentaron en el pasado”, dijo en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo. Entre tanto, agregó que: “el estrés y las presiones le causan algunas molestias a Cuquita. De repente me llama y me dice doctor, como que me duele un poquito el estómago. No me cayó bien aquello... y tratamos de hacer ajustes en el tratamiento”.

Por esa razón, muchos de los seguidores de la familia Fernández se han cuestionado si doña María del Refugio Abarca estaría recibiendo o no, terapia psicológica. Ante esa inquietud, el doctor respondió: “no, en realidad no. La tenemos en apoyo nutricional, eso sí hemos hecho. Pero definitivamente creo que sería bastante apropiado para toda su familia tratar de tener ese soporte”. Entre otras cosas, el gastroenterólogo también contó que mientras la esposa de Vicente Fernández se recuperaba de su cirugía, se esforzaba por estar junto a sus seres queridos y ser la fortaleza de toda su familia, pese a todo lo que estaban afrontando.

