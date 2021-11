¿Egan Bernal terminó con su novia María Fernanda Motas?, detalles lo confirmarían

El reconocido ciclista colombiano de 24 años ha tenido dos relaciones sentimentales bastante comentadas en redes sociales. En el 2019 cuando ganó el título del Tour de Francia era novio de Xiomara Guerrero, quien al igual que él, comparte su gusto por el deporte pues también practica el ciclismo. Xiomy, como es conocida, lo acompañó a importantes encuentros de competición, pero meses después de haber ganado el Tour se confirmó que su historia de amor había llegado a su fin.

Ya en el 2020, Egan Bernal se dio una nueva oportunidad en el amor y después de varios rumores, se conoció que estaba saliendo con María Fernanda Motas, una médico veterinaria que tiene 120 mil seguidores en Instagram. Cuando el ciclista ganó el Giro de Italia, la pareja celebró con un romántico beso que acaparó los titulares de los medios de comunicación. Desde entonces, en sus redes sociales comenzaron a publicar fotos juntos compartiendo viajes, competencias y algunos momentos familiares. Incluso, asistieron a un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, que también fue muy comentado.

No obstante, parece ser que el idilio del ciclista y la veterinaria se terminó; al menos eso dicen en redes sociales muchos usuarios que notaron que ambos eliminaron de sus cuentas de Instagram las fotos donde aparecían juntos. Además, Egan habría dejado de comentarle las fotos a María Fernanda. “Como que Egan ya no fue más”, “”¿Y Egan, ya no van más?” “Ya no están las fotos con Egan”, “¿Terminaste con Egan?”, “¿qué pasó con Egan?”, han escrito algunos usuarios en las fotos de María Fernanda Motas. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información.

