El ‘defecto’ en los pies de Lina Tejeiro y otros datos secretos de su vida

La actriz acostumbra diariamente a hablar con sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, donde le hacen varias preguntas de su vida profesional y personal. Ayer aprovechó y confesó algunos ‘secreticos’ que seguro, muchos no conocían.

Con 8 millones de seguidores, Lina Tejeiro se ha convertido en una de las mujeres más activas de las redes sociales. En su perfil publica rutinas de ejercicio o tips de belleza, reels de TikTok y fotos y videos de su vida diaria. La actriz se ha caracterizado por compartir con sus seguidores a través de una dinámica que ha sido muy popular entre los famosos. Se trata de la ‘cajita’ de preguntas y respuestas, donde los fanáticos aprovechan para hacer todo tipo de preguntas.

Hace poco, la actriz reveló cinco cosas que seguramente muy pocos conocen de ella, pues, aunque publique muchos momentos de su rutina diaria, es difícil que sus seguidores conozcan a detalle cada aspecto de su vida. A continuación, algunas de sus curiosidades:

1. “No me gusta el mondongo”.

2. “Duermo boca abajo”.

3. “No me gusta hablar por teléfono”.

4. “No me gusta medirme la ropa cuando salgo de compras”.

5. “Me truenan los codos”.

Esta última confesión ha despertado mucha curiosidad en los internautas, pues la actriz realizó la demostración de cómo al mover sus brazos, sus codos suenan de una manera particular, incluso, algunos se han preocupado por el verdadero origen de ese sonido.

“Esa tronadera es grave”, “que no vaya a ser artrosis” “la matraca, nos dicen”, “jajaja me dio cosa”, son algunos de los comentarios que le han dejado en sus redes sociales.

Recordemos que no es la primera vez que la modelo revela detalles desconocidos de su vida. En una oportunidad, confesó en The Suso’s Show, que tenía 11 uñas en sus dedos de los pies. Más de uno quedó desconcertado. “Aunque sé que soy una mujer muy linda, también tengo algo feo…En la uña pequeña del pie derecho, me salen 2 uñitas”, reveló en ese momento, asegurando que se acomplejaba un poco por eso.