Majo Vargas revela la razón por la que no se puede hacer cirugías estéticas

Majo Vargas es recordada por su participación en la primera temporada de La Reina del Flow, o también por su papel de Juliana en Francisco el matemático y en Lady, la vendedora de rosas. Fue en 2011 cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la televisión con la telenovela Tres Milagros.

En su cuenta de Instagram tiene 3.3 millones de seguidores, y allí acostumbra a subir fotos mostrando su cuerpo, sus trabajos como actriz o momentos de su vida familiar. Muchos de sus fanáticos le han preguntado varias veces cuántas cirugías estéticas tiene, y para resolver las inquietudes, decidió hacerlo por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram.

Con completa sinceridad, Majo respondió una de las dudas más recurrentes de sus seguidores. “¿Tienes cirugías?”, le escribieron en la cajita de preguntas. “Mi mamá todavía me manda y no me lo permite. También les manda a decir que ‘porque no y punto’, y que si me llego a hacer algo ‘esto pasa de castaño a oscuro’”, aseguró la hermana de la también actriz Yuri Vargas.

Con esa respuesta dio fin a los rumores sobre las supuestas cirugías en su cara y cuerpo que, según sus seguidores, la actriz se habría realizado. Por otra parte, también aclaró que no tiene diseño de sonrisa, y que sus dientes son el resultado de un proceso de ortodoncia que tuvo hace un tiempo.

No es la primera vez que la actriz sale a hablar sobre su apariencia física, pues en varias ocasiones, sus seguidores han afirmado que no creen que Majo no tenga ningún retoque estético. “Y el relleno de los labios no es cirugía”, “otra que salió con la genética de la mamá”, han sido algunos de los comentarios que le han dejado en sus redes sociales. Incluso, muchos han afirmado que, la actriz sería la versión más joven de la empresaria y modelo Kylie Jenner, pues guardan ciertas similitudes.