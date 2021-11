Él era Mauricio Leal, estilista de Carolina Cruz, Andrea Serna y otras famosas

Este lunes se conoció que el estilista de la farándula Mauricio Leal fue encontrado sin vida en su casa junto a su madre Marleny Hernández, noticia que estremeció a sus amigos, familiares, medios de comunicación y redes sociales.

‘Mauro’ como lo llamaban sus allegados, fue el encargado durante muchos años de la imagen de varias famosas como Laura Acuña, Shaira, Carolina Cruz, Andrea Serna, Fanny Lu, Karin Jiménez, Natalia Paris, Cristina Umaña, Gabriela Tafur, entre otras.

El caleño de 47 años tenía más de 30 años de experiencia como asesor de imagen y estilista. Su carrera la inició como auxiliar en peluquerías. “Empecé como la mayoría de los estilistas y profesionales de este gremio: lavando pelo, barriendo, sirviendo el tinto. Este fue el inicio, después empecé a aprender ‘soy muy creyente de Dios y le pedí a el talento para hacer esto y sé que me lo dio’ hace 25 años lavar pelo no era lo que es hoy en día, ya hoy es una profesión”, dice en la historia de vida de la página oficial de Mauricio Leal Peluquería. Desde niño, sabía que su gran sueño era convertirse en el estilista de las figuras más reconocidas del país, sueño que hizo realidad pues se ganó el cariño y el respeto de muchos famosos que hoy lloran su muerte.

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, expresó su gran tristeza a través de un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram junto a varias fotos junto a Mauricio, desde que comenzaron a trabajar juntos hace muchos años. “Tengo un tacoooooo en la garganta, tengo una presión en el pecho inexplicable, no es posible, no es real MI NIÑO GENIO @maitoleal solo pude llorar al empezar a escribir esto. Te faltaba tanto por hacer, tanto por vivir, En dos días era tu cumple, no he cambiado la billetera que me diste hace 2 años. No se vale, no se vale mauriiiiiii”.

Por su parte, Andrea Serna escribió: “Una noticia casi imposible de procesar... Mi Mauro, cuánta falta nos harán tus manos prodigiosas, pero sobre todo, cuánto extrañaremos al ser bondadoso, amable, siempre sonriente y optimista”.

Shaira, Fanny Lu, Karin Jiménez y más famosas también postearon en sus redes sociales mensajes de despedida para el reconocido estilista.