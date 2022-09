El Gran Combo de Puerto Rico y su estrecha historia con el público colombiano

No hay un año en que El Gran Combo de Puerto Rico no se presente, al menos una vez, en alguna ciudad de Colombia. Una de las agrupaciones de salsa con más reconocimiento en América Latina, encontró un hogar en nuestro país, en su calidad de gente y en la delicia gastronómica.

Con 60 años de existencia, los intérpretes de Brujería, Un verano en Nueva York y Me liberé siguen celebrando que los fanáticos del género los reciban con tanto cariño. En esta entrevista nos contaron sus mejores recuerdos de Colombia, que revivirán mañana sábado 17 de septiembre en el estadio de Soacha para celebrar el primer festival de música de Amor y Amistad.

“El salsero colombiano no tiene nada que envidiarles a otros países”

Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández, vocalistas de El Gran Combo de Puerto Rico, confesaron el recuerdo que más atesoran de todos los años que llevan visitando nuestro país. Para Rivas, que completa 45 años en la agrupación, fue inevitable no recordar a Jairo Varela y su famosa creación El Grupo Niche.

“Un fanático me dijo que Cali era la capital de la salsa, yo le dije: ‘me parece que estás equivocado, porque en Puerto Rico están los grandes del género’. Al pasar los años me di cuenta de que Cali sí era la Capital de la salsa. Nosotros vimos nacer al Grupo Niche de Jairo Varela y definitivamente, al día de hoy, lo que es el Grupo Niche es la presentación máxima que tiene Colombia, en la salsa, en el mundo y que ya representa no solamente a Colombia sino a todos los latinos”.

Además de disfrutar de la comida cada vez que nos visitan, todos estuvieron de acuerdo en el cariño y respeto que reciben siempre de los colombianos. “Damos la gracias a ustedes los colombianos, en especial a los caleños, que han estado en este género con nosotros, no sé si estamos en el libro Guinness, pero llevamos años corridos llegando al país”.