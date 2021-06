El millonario regalo que Mateo Carvajal le dio a su hijo Salvador

Mateo Carvajal, el ganador del Desafío Súper Humanos 2017, ha dado de que hablar en los últimos días, no solo por su supuesto romance con la presentadora Jessica Cediel, sino por los excéntricos reglaos que le da a su hijo Salvador.

En esta ocasión, el deportista publicó en sus redes sociales, un video en el que aparece contando una gran cantidad de dinero, acompañado del siguiente mensaje:

“Hijo, mi mayor logro será verte crecer feliz con la tranquilidad que puedas ir siempre en busca de tus sueños. Pensé que asegurarte la universidad sería una buena idea, pero ahorrar en oro es la mejor decisión, pues tendremos la tranquilidad de no perder lo que tanto nos cuesta conseguir”, expresó.

Algunos de los seguidores del deportista lo apoyaron y aseguraron que, invertir en oro era una buena forma de ahorrar para el futuro de su hijo. Sin embargo, la mayoría de los internautas aseguraron que Mateo estaba siendo demasiado ostentoso y no había necesidad de mostrarlo en sus redes sociales.

Dado a las múltiples reacciones de las personas, el también empresario respondió las criticas, a través de sus historias de Instagram, asegurando lo siguiente:

“En la crianza con mi hijo, yo me la juego toda, esa responsabilidad es mía. Yo no estoy esperando a que la persona que esta detrás de la pantalla me gire dinero para darle de comer a mi hijo. Yo tomo las decisiones que me corresponden para que él esté bien, entre esas, invertirle en lo que yo quiera”, concluyó.

