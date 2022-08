Desde que nació Índigo, la primera hija de Evaluna y Camilo, sus fanáticos han estado a la expectativa por conocer su carita, pues en las fotos que han publicado hasta ahora, solo han mostrado algunas partes de su cuerpo.

Te puede interesar: Foto: Camilo felicitó a Evaluna con inédita foto junto a Índigo

Hasta el momento, se desconoce si los cantantes presentarán públicamente a la bebita, o si, al igual que otros famosos como Balvin y Valentina Ferrer, y Greeicy y Mike Bahía, optarán por no hacerlo hasta cuando los niños estén más grandes y ellos mismos puedan decidir si quieren ser mostrados ante el mundo o no.

¿El rostro de Índigo fue revelado por error en foto de Evaluna?

Hace unos meses, un paparazzi logró captar a Evaluna con Índigo en sus brazos. En las imágenes, se alcanzaba a observar una pequeña parte del rostro de la bebita. Sin embargo, hasta el momento, los cantantes no han querido mostrarla completa, pese a que compartieron todos los detalles del embarazo e incluso, mostraron imágenes de cómo fue el día del parto.

Vea también: Camilo y Evaluna publicaron tierno video de Índigo en la playa

El pasado domingo, Evaluna celebró sus 25 años, y toda su familia la felicitó públicamente a través de las redes sociales. Una de ellas fue Stefi Roitman, la esposa de Ricky Montaner, quien publicó una foto donde aparecen juntas. “Qué hermosura celebrarte pululita. Te amo y te amo y te amo”, escribió la modelo argentina.

En la imagen, se observa que Evaluna luce un collar con un dije que tiene una fotografía de un bebé. Inmediatamente, los fanáticos comenzaron a decir que podría tratarse de Índigo, pues, por lo que se alcanza a ver, se parece mucho al video que fue captado por un pararazzi, cuando Evaluna acompañó a Camilo a su gira en México.

Te puede interesar: Índigo: conoce el tierno apodo de la hija de Camilo y Evaluna

Evaluna habría mostrado, sin querer, la carita de Índigo, su primogénita. Este es el detalle que descubrieron los fanáticos de Camilo y la hija de Ricardo Montaner. Foto: Instagram - Instagram

Sin embargo, hay otros usuarios de internet que aseguran que el bebé que aparece en la foto del collar no es Índigo, sino que se trata de la misma Evaluna cuando era pequeña. “A la edad de Índigo todavía no sostienen la cabecita como aparece en esa foto”, “esa no es Índigo, se ve muy grande”, “debe ser Evaluna”, “no creo que sea Índigo”, son algunos de los comentarios que han circulado en redes sociales.

Te puede interesar: Evaluna no le cambia los pañales a Índigo, lo hace Camilo. Esta es la razón