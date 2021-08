Elizabeth Loaiza: La millonaria suma que deberá pagar por retirar sus biopolímeros

Elizabeth Loaiza reveló hace unos días que tendrá que entrar al quirófano para retirarse los biopolímeros que se inyectó en la parte superior de sus glúteos, porque quería generar un efecto estético en esa zona de su cuerpo y verse más sexi. Sin embargo, al igual que Lina Tejeiro y Jessica Cediel, el año pasado comenzó a sentir que algo extraño pasaba en su cuerpo, le apareció un morado, y eso fue lo que la alertó para tomar la decisión de retirarse esa sustancia peligrosa.

“Ese morado es porque la piel se empieza a morir (...) yo temía por mí y por dejar a mis dos hijos solitos (...) uno dice eso nunca me va a pasar, eso es para los demás”, dijo en sus redes el año pasado la vallecaucana.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Puedes leer: Foto: ¡Impresionante! Los pies de Laura Tobón después de grabar La Voz Kids

Ahora, la también empresaria debe someterse a una nueva intervención quirúrgica, porque los biopolímeros aún siguen dentro de sus glúteos.

“Mi operación será grandota, realmente la cirugía cerrada no sirve para nada… Mi mamá me rogó mil veces que no me pusiera nada en la colita y eso me pasa por no hacer caso”.

Para evitar que los biopolímeros que le quedaron le sigan causando reacciones adversas, Elizabeth Loaiza decidió dejar los tratamientos con los que venía, y pagar una costosa cirugía abierta para extraerlos. A manera de curiosidad, un seguidor le preguntó por el precio de la intervención quirúrgica. Esto respondió la modelo al respecto:

“Esta pregunta me encanta que me la hagan para generar conciencia porque ponerse biopolímeros es muy barato comparado a lo que vale retirárselos. Está alrededor de 30 millones de pesos, más exámenes, post operatorios y demás”.

Puedes leer: Foto: Amparo Grisales sorprende con su nuevo look para ‘Yo Me Llamo’

Luego, otro internauta le preguntó sobre la posibilidad de que ella compartiera con sus 2 millones de seguidores el antes y el después de su cirugía. Elizabeth contestó de manera positiva.

“Creo que sí lo voy a hacer, no me había atrevido a mostrar mis nalgas, que tengo tan espantosas, pero ya que me van a operar sí les voy a mostrar todo”.

En otra pubicación, la modelo contó que, afortunadamente, ya no tiene cáncer en su cuerpo y nuevamente puede volver a ser mamá como tanto lo ha soñado.