‘Elvis’: volverá a los cines para celebrar el cumpleaños de Elvis Presley

Hoy, 8 de enero, Elvis Aaron Presley estaría cumpliendo 88 años, y para celebrar su cumpleaños, Warner Bros y Graceland se unen para llevar de vuelta a los cines de Estados Unidos la película Elvis, permitiendo que por fin se pueda escuchar en streaming, la música de uno de los más grandes íconos de la música.

Solo en 10 estados de Estados Unidos se podrá visualizar la filmación en la pantalla grande y de manera gratuita. Las sillas se asignan por orden de llegada y los interesados en asistir pueden realizar reservas en la página de los cines autorizados.

Hoy, 8 de enero, Elvis Presley, 'el rey del rock and roll', cumpliría 88 años. Foto: Getty Images

Para quienes no puedan acercarse a los teatros podrán acceder a la película en las plataformas de HBO y HBO+ y verla desde casa.

‘Elvis’: Harry Styles quiso interpretarlo

La película, protagonizada por el actor Austin Butler, es una historia contada a través de la música y el drama que usa un personaje popular para hablar de un tema más grande: la envidia y los celos.

Elvis es el centro de atención en todo el sentido de la palabra, por lo que necesitaban que quien lo interpretara alguien para interpretarlo que cantara, bailara, se moviera y hablara como él. Según fuentes cercanas a la película, el cantante Harry Styles rogó por ese papel, pero lo tuvo muy complicado en cuanto el actor no tan conocido, Austin Butler, protagonista en The Carrie Diaries, mandó una grabación suya cantando y tocando al piano. El papel fue suyo de inmediato.

En una entrevista, el protagonista dio sus versiones sobre el papel. “A primera vista, Elvis parece un superhombre, le hemos elevado a tal nivel que parece solo un personaje de póster, mientras que para otros es venerado como un dios”, explicó. “Ambas facetas a mí, como actor, no me servían, porque no ves la humanidad y eso era el objetivo final”.

Elvis, el eterno ‘Rey’

Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935, en Tupelo, Misisipi. Su primer éxito fue Heartbreak Hotel, en 1956, y entre los más grandes estuvieron Can´t Help Falling in Love, Suspicious Minds y Jailhouse Rock. Se casó con Priscilla Beaulieu el 1 de mayo de 1967, en Las Vegas. Su única hija, Lisa Marie, llegó al mundo el 1 de febrero de 1968. Elvis falleció en Memphis, el 16 de agosto de 1977, a causa de un infarto agudo de miocardio.