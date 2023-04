Érika Zapata, de ‘Noticias Caracol’, denunció peligrosa situación “Estoy triste”

El año pasado el nombre de Érika Zapata se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a sus particulares frases y dichos que se han convertido en su ‘sello’ durante sus apariciones en las pantallas de Noticias Caracol. La periodista paisa es ahora recordada por usar palabras como “mero gentío”, “bacán”, “estirando trompa” y “como pollos en galpón”.

Además de las críticas que ha recibido, son más los espectadores que han aplaudido la originalidad y cercanía de Zapata, quien a sus 27 años ya es una de las reporteras más queridas y solicitadas por los colombianos. Hace unos días, volvió a llamar la atención por una fuerte denuncia que expresó en sus redes sociales.

La periodista Érika Zapata provocó reacciones en redes por sus particulares frases al presentar un reporte en Noticias Caracol. Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Érika Zapata, de ‘Noticias Caracol’?

La paisa usó su cuenta oficial de Twitter para denunciar una peligrosa situación que atraviesa desde hace varias semanas. Pasándose por fans que le piden fotos a la periodista, ladrones estarían usando está modalidad, según Érika, para robarla en el último mes. “Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal”, trinó.

Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal. — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 16, 2023