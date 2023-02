La propuesta de Carolina Cruz a Érika Zapata, periodista de Caracol Noticias

Érika Zapata se convirtió en un referente de las noticias en Colombia gracias a sus conmovedores reportajes en Noticias Caracol, su historia de vida y su particular manera de comunicar. La paisa de 26 años fue tendencia desde el año pasado por emplear coloquiales y llamativas frases en sus apariciones delante de cámara. “Mero gentío”, “bacán”, “estirando trompa”, “como pollos en galpón”, fueron algunas por las que dio de qué hablar. En redes, la mayoría de seguidores la aplauden por ser auténtica y siguen de cerca su carrera.

La periodista fue una de las invitadas especiales de esta semana al matutino de Caracol Día a Día, donde habló sobre su trayectoria, vida y hasta estuvo acompañada por Lorena Neira, locutora e imitadora que se atrevió a dar una muestra de su interpretación sobre la paisa. En uno de los fragmentos del programa, la vida sentimental de Zapata fue tema de conversación.

¿Érika Zapata, de Noticias Caracol, tiene novio?

Los seguidores de Érika Zapata han mostrado, desde hace unos meses, su interés por saber si la periodista tiene algún amor romántico en su vida. A ella la han vinculado en varias ocasiones con uno de sus compañeros, Sebastián Palacio, quien también cubre las noticias más importantes de Antioquia. Sin embargo, en más de una ocasión, ambos han recalcado la bonita y larga relación que tienen como “mejores amigos”.

En su paso por el matutino de Caracol, la periodista volvió a recibir algunas preguntas justamente sobre ese tema. “Nunca ha estado en una relación amorosa, la verdad, nunca he tenido novio. A mí me cuesta ese escenario porque yo apenas me estoy aprendiendo a querer, y eso es lo más importante”, contó y también habló sobre las pocos, y malas, experiencias que ha vivido en el romance. “Una vez me quemaron una cartica de amor en la cara. Otra vez, un hombre me rechazó y me preguntó que si nunca me había visto en un espejo. Muchas veces la gente que se me ha acercado es bajo un interés. Érika, usted cuánto es que gana, eso es muy horrible, pero me ha pasado (…) Me gusta que no sea una persona que se acerque a mí bajo un interés y tampoco que quiera cambiarme, que diga: ‘Ay, usted por qué habla así, qué vergüenza’. No me importa quién me critique, yo me siento orgullosa”, expresó.

Ante su relato, Carolina Cruz y Catalina Gómez se mostraron esperanzadoras sobre la vida y el futuro sentimental de su colega. “Te vamos a buscar novio, vamos a recibir hojas de vida”, propuso la vallecaucana y Érika aceptó.