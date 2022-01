¿Es niño? Greeicy Rendón revela detalles del sexo de su bebé

En diciembre del año pasado, Greeicy Rendón confirmó, por medio de una canción, que está esperando su primer hijo junto a su novio, el también cantante Mike Bahía.

Desde entonces, la intérprete de Los besos, ha publicado algunas fotos y videos en su cuenta de Instagram mostrando el avance de su embarazo. Por ahora, los futuros papás no han dado detalles de si será niño o niña, aunque sí han dado algunas pistas al respecto. Por ejemplo, recientemente la cantante publicó un video acariciando su barriga mientras decía: “esto se está saliendo de control. Mi amor ya te digo que te controles papito”.

Con esa frase, muchos internautas asimilaron que se trataría de un niño. Horas más tarde, Greeicy publicó unas historias aclarando ese tema relacionado con el sexo del bebé, pues muchos de sus fanáticos están a la expectativa por conocer esa información. Según afirmó la artista, hasta el momento no saben qué es y, al igual que Camilo y Evaluna, quisieran conocerlo hasta el día de su nacimiento. “Si les soy muy honesta, no sabemos qué es, queremos esperar hasta ese día para guardar ese picante. No sé, yo le digo bebé niño, siento energéticamente que es un niño. Después les cuento más… es que después les cuento muchas cosas, pero el caso es que no sé, no sabemos qué es… pero yo no sé, yo siento esa energía, le empecé a decir niño, de pronto es niña o niñe”, explicó para darle fin a los rumores en redes sociales.

Por ahora, Greeicy tampoco ha dado mayores detalles sobre cuántos meses tiene ni para cuándo estaría programado su parto y aunque la artista suele ser bastante activa en redes sociales, su vida privada ha preferido mantenerla alejada de los comentarios de los internautas.