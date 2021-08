Escándalos más top de la farándula nacional e internacional - Entrega 11

Los escándalos que le han dado la vuelta al mundo y han provocado lágrimas y asombro entre las celebridades hacen parte de esta sección que podrás encontrar periódicamente en la página web de Vea y donde verás los hechos más controvertidos de los famosos en los últimos años. Un espacio para recordar los momentos más candentes de la farándula nacional e internacional.

¿DULCE PECADO?

Después de 11 años y 4 hijos, el matrimonio de Jessi Uribe y Sandra Barrios entró en crisis a mediados de 2019. Se rumoró que entre las posibles razones de su ruptura estaban, además de la falta de tiempo, la relación que el cantante tendría con Paola Jara. Los cantantes luego explicaron que su amor nació tiempo después de la separación de Jessi y su ex. Hoy están comprometidos.

ACUSADA DE HOMICIDIO

Lady Tabares, protagonista de La vendedora de rosas, fue arrestada en el 2002 por su supuesta participación en el asesinato de un taxista. La condenaron a 26 años de cárcel, y después de 13 le dieron prisión domiciliaria. Siempre se declaró inocente del crimen. Lady quien pagó casa por cárcel es madre de 2 hijos, se declaró lesbiana y se casó con Cristina Londoño en 2017.

PILLADO EN UN BAÑO

El 7 de abril de 1998, un policía incógnito arrestó a George Michael por ‘actos lascivos’ en un baño público de Beverly Hills. Fue multado con 810 dólares y sentenciado a cumplir 80 horas de servicios comunitarios. En el 2006 fue acusado nuevamente por tener relaciones sexuales en un parque de la ciudad de Londres. Michael falleció el 25 de diciembre del 2016, a los 53 años.

SOBREDOSIS

El 24 de julio de 2018 la cantante Demi Lovato sufrió una sobredosis, que por poco la lleva a la muerte. Estuvo en rehabilitación varios meses después y se supo que la droga ingerida fue fentanilo, un poderoso sintético más potente que la heroína. Retomó su carrera y hoy continúa haciendo música y actuando en series y películas de plataformas de streamming.

SIN COMPROMISOS

Lina Tejeiro y Andy Rivera estuvieron juntos cuatro años. Tuvieron varios altibajos, y en enero del 2018 confirmaron su ruptura definitiva. Se especuló que la causa fue otra mujer. Lina le confesó a ‘Juanpis González’, que “él quería ser un hombre soltero y terminamos… Bueno, me terminó, ni siquiera me terminó, me dejó de hablar”. Actualmente se dice que están solteros.

Te puede interesar: Escándalos más top de la farándula nacional e internacional - Entrega 10