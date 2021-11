Escándalos más top de la farándula nacional e internacional - Entrega 17

Los escándalos que le han dado la vuelta al mundo y han provocado lágrimas y asombro entre las estrellas hacen parte de esta sección que podrás encontrar periódicamente en la página web de la revista Vea y donde verás los escándalos más sonados del mundo de las estrellas. Un espacio para recordar los momentos más controvertidos de la farándula nacional e internacional.

POR UNA BALA PERDIDA

Fabio Legarda falleció a causa de una bala perdida en un intento de hurto, el 7 de febrero del 2019. La triste coincidencia es que ese mismo día el artista daría a conocer su último sencillo Nutella. A pesar de los hechos, la canción fue lanzada por YouTube, a las 8 p.m., y resultó ser todo un éxito. En el momento de su trágica partida el artista era novio de la influencer Luisa Fernanda W.

IN FRAGANTI

En junio de 1995, el actor y productor de cine británico Hugh Grant subió a su auto una prostituta conocida como Divine Brown y le pidió sus servicios sexuales. La policía lo sorprendió y levantó cargos. El protagonista de Cuatro bodas y un funeral le pidió excusas al público y también obtuvo el perdón de su novia, Liz Hurley, quien le exigió la prueba del VIH.

SE ACABÓ EL AMOR

Isabel Cristina Estrada y Lucas Arnau se separaron después de 10 años juntos y 6 de matrimonio. La noticia se conoció en 2015, y se rumoró que la falta de hijos fue una de las razones del rompimiento entre la actriz y el músico. Actualmente Isabel Cristina se encuentra soltera, mientras Lucas parece estar en una relación con una modelo.

ACUSADO POR ABUSO SEXUAL

El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein afrontó un escándalo en el 2017, cuando los periódicos The New York Times y The New Yorker publicaron varias acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual. Pidió excusas, pero fue despedido de su compañía Weinstein Company y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En mayo del 2018 fue arrestado, pero quedó en libertad luego de pagar una fianza.

DOLOROSA VANIDAD

En el 2009, a Jessica Cediel le inyectaron biopolimeros en sus glúteos, en vez de ácido hialurónico, y terminó con lipodistrofia. Cediel denunció al médico Martín Carrillo, responsable del procedimiento. Carrillo estuvo encarcelado, pero fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, e interpuso una tutela en su defensa. En julio del 2019, un juez le pidió a Jessica retractarse, ella impugnó, pero el Tribunal la confirmó en agosto. Han pasado más de 10 años y el caso sigue.

