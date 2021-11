Escándalos más top de la farándula nacional e internacional - Entrega 19

Los escándalos que le han dado la vuelta al mundo y han provocado lágrimas y asombro entre las estrellas hacen parte de esta sección que podrás encontrar periódicamente en la página web de la revista Vea y donde verás los escándalos más sonados del mundo de las estrellas. Un espacio para recordar los momentos más controvertidos de la farándula nacional e internacional.

MISTERIO ORIENTAL

La causa oficial de la muerte de Bruce Lee fue un edema cerebral. Tenía 32 años. A raíz de su desaparición, el 20 de julio de 1973, se plantearon varias hipótesis: la mafia china o la italiana ordenaron su muerte, el consumo de drogas y hasta una maldición familiar.

A PUNTA DE GOLPES

En el 2011, el polémico director técnico Hernán Darío Gómez tuvo el traspié más grande de su carrera: golpeó a una mujer y perdió su cargo como director técnico de la Selección. Luego se supo que era su amante y que tenía un hijo con ella. Hace un par de años, ella reveló que ‘Bolillo’ no quiso realizarse la prueba de ADN para reconocer a Emiliano.

CAMBIO DE SEXO

En el 2015, Bruce Jenner, el patriarca del clan Kardashian, se declaró como transgénero. Dos años después, en enero del 2017, se sometió a la cirugía de cambio de sexo y publicó su libro The secrets of my life. Ahora se llama Caitlyn, y tiene una relación con Sophia Hutchins, influencer de 25 años.

MUERTE EN MIAMI

El diseñador Gianni Versace fue asesinado el 15 de julio de 1997, en la puerta de su casa, en Miami. Andrew Cunanan le disparó dos veces, en el cuello y la nuca. El asesino, que era buscado por la policía por cuatro muertes más, estaba obsesionado con Gianni. Al verse rodeado por la policía, se suicidó.

INFELICES LOS TRES

Yaner Romero, cantante del grupo Kavrass, recibió en su celular unos videos y fotos de las conversaciones donde se evidenciaba la relación que existía entre su esposa, Anny Sarmiento, y Luis ‘El Nene’ Carrascal, acordeonero de la agrupación. Este último fue despedido del grupo y la mujer reconoció su error.

