Esperanza Gómez regala becas a jóvenes de Colombia

Esperanza Gómez, actriz de cine para adultos, sorprendió a sus seguidores anunciando que, junto a la Fundación Trébol, regalará 1000 matrículas en el programa de bachillerato y becas del 50% para todos los que no han tenido la oportunidad de estudiar y quieren hacerlo.

La actriz aseguró que es una forma de contribuirle al país, y que está feliz por ayudar a los que más lo necesitan.

“Mis amores a mí la vida me enseñó que lo único que uno se lleva es lo aprendido y una de las razones de tanta desigualdad en nuestro país, es el estudio. Por eso hoy quiero ser parte de la solución, con mis amigos de la Fundación Trébol vamos a regalar 1000 matrículas en el programa de bachillerato, no importa la edad no importa el estrato, 100 % virtual y con horarios personalizados para que tú elijas el día y la hora que quieras”, fueron las palabras de Esperanza.

Última semana 👨🏻‍🎓👩🏽‍🎓🧑🏼‍🎓 Sólo quedan 8 días para reclamar tu #matricula 100% gratuita y una #beca del 50% por que no hay excusas para terminar tu bachillerato ingresa en este link para más info https://t.co/CGZDQhzGlC #Esperanza #LaEsperanzadeColombia pic.twitter.com/oFxjzTWApK — Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) June 22, 2021

Una vez dada a conocer la gran noticia, los seguidores aplaudieron su iniciativa y le expresaron sus agradecimientos a la actriz por contribuir para la educación de los colombianos.

Respecto a las becas del 50% para estudiar, la colombiana mencionó que usando el código ‘Esperanza’, pueden beneficiarse todas las personas que no hayan terminado el bachillerato, pero también puede ser transferible si ya lo acabó.

“Cualquier persona la puede usar, ya sea un familiar, un amigo, un conocido, e incluso, ese ex tóxico a ver si cambia”, afirmó.

Esta sería la oportunidad perfecta para que los jóvenes que deseen terminar su bachillerato lo hagan de la mano de Esperanza Gómez, ya que no tendrán en cuenta ni la edad ni el estrato.

