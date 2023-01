Esposa de Diego Guauque habló sobre el difícil momento que viven: “es una batalla”

Desde la semana pasada, el periodista Diego Guauque, recordado por su trayectoria en el programa de Caracol Séptimo día, contó a sus seguidores que desde inicios de año se encontraba batallando con un tumor maligno que le describieron en el abdomen. Su pronunciamiento lo dio horas después de haberse sometido a su primera cirugía y de salir de UCI.

“Fue muy sorpresivo para mí porque estaba bien de salud, estuve en diciembre de vacaciones con mi familia en Argentina, pasamos el 24 y 31 muy bien, pero la primera semana de enero, cuando regresé acá, de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal. La intención es erradicar ese sarcoma y empezar así mi recuperación”, contó hace una semana.

El periodista de ‘Séptimo Día’, Diego Guauque, se pronunció luego de salir de UCI. El periodista fue intervenido por un tumor maligno que le descubrieron en su abdomen. Foto: Archivo Revista Vea - Archivo Revista Vea

¿Qué le pasó a Diego Guauque?

Hasta ayer, el periodista de 44 años se volvió a pronunciar ante sus 103 mil seguidores de Instagram para contarles que se volvería a someter a una nueva cirugía, sin embargo, se mostró muy positivo y esperanzador sobre su salud. “En esta cirugía me van a instalar un catéter, tiene el fin de ser el tubito por donde me introduzcan más adelante la quimioterapia, este es el último esfuercito, estoy agotado de tantas cirugías, nunca había tenido esto en mi vida, pero bueno, falta ya el último esfuercito y si Dios quiere hoy me dan salida de la clínica y empezaré con mis quimios más tranquilo”, contó.

Aunque hasta el momento los seguidores del presentador no han visto un nuevo pronunciamiento, se conoció que su esposa, la también periodista Alejandra Rodríguez, reveló otros detalles de la salud del bogotano y su evolución después de las intervenciones.

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, habló sobre la salud del periodista

La esposa del reportero de Séptimo día habló sobre el buen ánimo que mantiene Guauque y la esperanza de recuperarse muy pronto. “No son días fáciles y el dolor de la reciente cirugía a veces lo desanima, pero en términos generales Diego está bien. Ha sido duro para todos. Creo que cada uno vive este proceso desde su rol. Mi dolor es diferente al de nuestra hija. Mis suegros tienen una angustia distinta. Cada día es una batalla diferente. Cuando supe que la cirugía no había sido del todo exitosa porque el sarcoma seguía allí, sentí que el mundo se me abría. Diego estaba con mucha fe de salir rápido de eso. Pensé mucho en cómo darle la noticia cuando se levantara. Afortunadamente, me aferré a una única verdad, mi esposo está vivo y si hay vida, siempre habrá esperanza”, contó a Semana.