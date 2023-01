“No me puedo dejar vencer”: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, tras salir de cirugía

Diego Guauque Peña, periodista de Séptimo Día, preocupó a sus seguidores, pues hace unos días anunció, en redes sociales, su retiro momentáneo del programa de Caracol Televisión. En un video de dos minutos, el profesional, egresado de la Universidad Javeriana reveló la razón de su ausencia, que explicó, podría ser de un par de semanas o quizá meses.

Te puede interesar: Mateo Carvajal reveló por qué renunció a ‘Survivor’ tan rápido: “Siento decepción”

Según su narración, a principios de este año le encontraron un sarcoma en el abdomen, un tumor maligno que, afortunadamente, localizaron a tiempo y que ‘atacará’ en cirugía con los mejores especialistas. “Fue muy sorpresivo para mí porque estaba bien de salud, estuve en diciembre de vacaciones con mi familia en Argentina, pasamos el 24 y 31 muy bien, pero la primera semana de enero, cuando regresé acá, de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal. La intención es erradicar ese sarcoma y empezar así mi recuperación”, contó.

Diego Guauque y Alejandra Rodriguez Foto: ARTURO RODRIGUEZ - Arturo Rodriguez

Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, salió de UCI

El lunes 23 de enero, Diego se sometió a su primera cirugía para combatir el tumor, y horas después envió un mensaje a sus seguidores. En un video de casi tres minutos, el periodista saludó a sus más de 31 mil seguidores de Instagram, y aunque se mostró fuerte y esperanzador por los demás diagnósticos que recibirá, no aguantó las lágrimas.

Vea también: Foto: Paris Hilton ya es mamá. Así fue su lucha para tener a su primer hijo

“Estoy contento porque salí de la UCI y ahora estoy en mi habitación normal, solo estuve un día en UCI, vamos bien, ¿cómo fue la operación? pues me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma y lo encontraron, sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos, pero con lo que sacaron se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar, voy a seguir recuperándome aquí”, contó. Su voz se entrecortó cuando reveló que el siguiente paso es un tratamiento de quimioterapia. Guauque está positivo y optimista con los resultados. “No me puedo dejar vencer por este bicho, Dios esta conmigo, les iré contando”, dijo mientras sigue siendo atendido en la Clínica Santa Fe.

Esposa de Diego Guauque celebró su cumpleaños

En estos días, Alejandra Rodríguez, esposa del periodista de Séptimo Día, celebró su cumpleaños lejos de su esposo, mientras él se sometía a la cirugía. En sus redes sociales, la cucuteña escribió mensajes de apoyo y fuerza para toda su familia. “Este ha sido un cumpleaños diferente. Mis ojeras y los varios kilos que se han ido reflejan que, definitivamente hoy, no estoy del todo feliz. Pero tengo fe. Estoy fuerte, aunque mi coraza parezca golpeada. Lo estoy porque tengo un Dios en el cielo que no me suelta y una familia (conformada también por amigos) que no me han dejado caer. Porque tengo varios ángeles en el cielo que me dan la certeza que mi alma ha necesitado en este caminar. Entonces, decidí sonreír y celebrar mi vida para demostrarle al amor mío que su esposa está aquí para atravesar juntos esta tormenta. Porque hoy no es siempre. Esto también pasará y vamos a salir victoriosos. Seguiremos celebrando @diego_reportero que nos encontramos para envejecer juntos”, expresó junto a una foto de ella y un pastel de cumpleaños.

No te pierdas: Catherine Siachoque y Miguel Varoni: su historia de amor y por qué no tienen hijos