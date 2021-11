Esta es la razón por la que Luz Amparo Álvarez salió de ‘Yo me llamo’

Hace 10 años comenzó Yo me llamo, uno de los realitys musicales más visto por los colombianos. Por la mesa de jurados han pasado varios famosos, entre ellos Jairo Martínez, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luz Amparo Álvarez, que hizo parte de las primeras temporadas. La actriz Amparo Grisales es la única que ha permanecido desde el inicio del programa.

Desde hace algunas temporadas, la cantante e imitadora Luz Amparo Álvarez no volvió a ser parte del programa del canal Caracol, y muchos de los televidentes y usuarios en redes sociales se habían estado preguntando la razón de su salida. En entrevista con Infobae Colombia, la famosa reveló que Yo me llamo es uno de sus concursos favoritos pues ahí pudo mezclar sus dos grandes pasiones: el canto y la imitación.

“Las dos cosas juntas para mí eran lo máximo, pero también lo fue el hacer entender a la gente que la imitación no es algo tan fácil y que se podían apasionar con esto”, afirmó la antioqueña.

Yo me llamo [Colombia] | Discusión entre Amparo Grisales, Luz Amparo Álvarez y Jairo Martinez

De igual manera, aclaró por qué desde la quinta temporada el argentino César Escola llegó en su reemplazo en el reality musical, noticia que tomó por sorpresa a los televidentes que comenzaron a especular sobre su salida. De hecho, algunos internautas llegaron a asegurar que Luz Amparo y la diva colombiana Amparo Grisales tenía una mala relación. “Yo amo Yo me llamo, me parece que es un formato ganador porque muestra la vida y el talento de los artistas, así como su evolución y el choque con los jurados, es muy divertido. Yo duré varios años allí e hice varias versiones, pero llegó un momento en el cual sentí que a nivel personal me estaba agobiando y no me estaba aportando más, entonces decidí que ya debía llegar hasta cierto punto”, detalló en charla con el medio anteriormente mencionado.

Asimismo, confirmó que sí tuvo un par de inconvenientes con Amparo y eso la ayudó a tomar la decisión de no continuar con el proyecto. “Extraño mucho el programa y pues con Amparo sí tuvimos algunos roces, entonces ya hay cosas que uno no debe sacrificar en la vida, como la tranquilidad. A lo mejor algún día pueda volver a estar en el formato pero garantizándome un poco de tranquilidad. Además, ya llevábamos mucho tiempo de convivencia”.

