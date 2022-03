Esta es la verdadera razón por la que Christian Nodal se tatuó la cara

A lo largo de su carrera, el cantante Christian Nodal ha venido cambiando no solo en los sonidos de su música, sino también en su imagen física. De su cara de niño ya no queda nada. Aunque solamente tiene 23 años, según sus seguidores, aparenta más.

Christian Nodal ha sido tema de conversación durante los últimos días, especialmente por su ruptura con la cantante y actriz mexicana, Belinda. Además de eso, ha estado en el ojo público por los tatuajes que se ha realizado en su cuerpo. Inicialmente, arrancó con un león, ubicado en uno de sus brazos, que representaba el rey de todo. Más adelante, le pidió a su amigo y tatuador Oliver Venegas, que le hiciera otros en lugares más visibles, pero este se negó, argumentando que era una figura pública.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que Nodal continuara con la idea de tener más tatuajes, hasta el punto de llevarlos en la cara, algo que para muchos es extremo. “Me dijeron tanto que me esperara a que saliera el próximo disco para hacerme un tatuaje visible, que reprimiera mi personalidad, querían que fuera lo que todo mundo esperaba de un cantante regional y nadie me dejaba ser”.

Christian Nodal ha sido fuertemente criticado por haber convertido su rostro en un lienzo de tatuajes. Foto: Getty

¿Por qué Christian Nodal se tatuó la cara?

El artista mexicano reveló que los tatuajes hacen parte de su identidad. “Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: ‘Ese soy yo’”, dijo en entrevista con la revista Life&Style.

Con esas palabras, el cantante deja claro que no le importan las críticas y que se encuentra muy feliz con cada una de las marcas que escogió tener en su cuerpo.