Este es el particular apodo que Andrea Valdiri le tiene a Felipe Saruma

Una de las relaciones más comentadas en el mundo de la farándula es la de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, quienes se casaron el pasado 16 de abril en Barranquilla.

Desde que comenzaron los rumores en redes sociales sobre el romance que estaban sosteniendo, no han dejado de ser protagonistas de titulares en medios de comunicación. Cada cosa que realizan referente a su vida privada o profesional se convierte en un foco de atención para sus fanáticos.

A través de sus cuentas de Instagram, los generadores de contenido comparten sus pormenores y los proyectos en los que trabajan juntos. En los últimos días, el influenciador santandereano lanzó el tercer programa de u podcast Vertical Podcast, y allí tuvo como invitada a su esposa Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri reveló el apodo que le tiene a Felipe Saruma

Durante el programa, Andrea Valdiri y Felipe Saruma hablaron sobre varios detalles íntimos de su relación. Uno de ellos, fue el particular apodo con el que la bailarina llama al productor digital.

Inconscientemente, ‘La Valdiri’ llamó a Saruma “cochi” al iniciar la charla. “¿Cómo estás mi amor?, le preguntó Saruma, a lo que ella respondió: “bien, Cochi”. Inmediatamente, cayó en cuenta que sus seguidores no sabían que ella lo apodaba de esa manera. “¡Ay! la gente no sabe que yo te digo cochi... porque eres un cochi prechocho...”, dijo.

De igual manera, la barranquillera explicó que desde el primer día en el que se hicieron novios, hace aproximadamente un año, ella comenzó a llamarlo de esa manera. “¿Desde cuándo me dices cochi?”, le dijo Saruma; “desde que me pediste que fuéramos novios… Todo era mi Cochi”.

Entre otras cosas, Saruma le preguntó por qué al ser una mujer tan famosa y aparentemente “abierta” con la gente, su círculo social es muy pequeño. “Tú eres abierta en la forma como te expresas y socializas con las personas, pero eres una persona cerrada con tu círculo, ¿eso a qué se debe, crees que entre más reconocimiento más te has cerrado?”, le preguntó. Ante eso, ella respondió: “a ti Dios te da una bendición y yo siento que no todo el mundo es merecedor de esa bendición porque te la dieron fue a ti, tú te la ganaste y tú verás si la quieres compartir, no es obligación. Cuando yo trabajé con muchos grupos anteriores, no todos, algunos querían pegarse a tu fama, hacer cosas que no son. Cada uno tiene que ser estrella en su campo, entonces cuando querían parecerse o hacer cosas a mis espaldas, entonces yo decía ‘ya entiendo que cada vez que voy subiendo, siento que no todo el mundo tiene que estar ahí”.

