Esto dijo el ex de Daniella Álvarez sobre su relación con Daniel Arenas

En los últimos días, la expresentadora de El Desafío The Box, Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas confirmaron su relación sentimental. Su primera aparición pública la hicieron en la inauguración de la fundación de la modelo.

Recordemos que Daniella y Lenard Vanderaa terminaron en diciembre del año pasado, pero la noticia se hizo pública luego de que la presentadora publicara una foto dedicándole un sentido mensaje: “El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, escribió en ese momento en su cuenta de Instagram.

Desde que se conoció la noticia que Daniella Álvarez se había dado una nueva oportunidad en el amor con el actor Daniel Arenas, muchos usuarios en redes sociales querían conocer qué pensaba Lenard, así que él rompió el silencio y expresó sus sentimientos por medio de una entrevista con Univisión.

“Hemos vivido muchas cosas. Hemos tenido una relación de tres años o más. Hemos emprendido juntos, hemos montado negocios juntos, hemos vivido cosas muy bonitas y eso es algo que al menos por mi lado, no se olvida”, dijo el actor español.

Entre otras cosas, Lenard enfatizó que no se volvería a dar otra oportunidad con la barranquillera y que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Daniella y yo ya hemos tenido una relación dos veces. Si lo volviéramos a intentar ya sería una locura, además ella creo que ya está con otra persona (..) Yo siempre le voy a desear lo mejor y si ella va a estar con un hombre que la cuide y la respete, pues bueno para adelante. El tiempo es la mejor cura”, puntualizó.

