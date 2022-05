Esto es lo que tuvieron en común los hijos de Carolina Cruz al nacer

Carolina Cruz siempre anheló ser mamá. En sus redes sociales y en diferentes entrevistas que brindaba a los medios de comunicación expresaba su deseo de tener un hijo. El 7 de abril del 2017 llegó a su vida Matías, su primogénito. 4 años después, nació Salvador, el 19 de febrero del 2021.

Los hijos de Carolina Cruz tuvieron un detalle en común el día que nacieron

La presentadora de Día a Día presentó algunas complicaciones en su embarazo de su primogénito, y el día del parto tuvieron que realizarle una cesárea. El niño pasó varios días en la UCI. “Con Matías entré en estado de shock y tengo muy pocos recuerdos, todo fue muy rápido, no lo pude cargar, se lo llevaron a la UCI porque no estaba saturando bien”.

Por su parte, Salvador, su segundo hijo, también tuvo que permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos debido a varias complicaciones de salud que sufrió. “A Salva le han hecho dos cirugías. En la primera cirugía que le hicieron estuvimos tres días en UCI”.

Según contó la presentadora, en diálogo con Violeta Bergonzi, cuando a su hijo Salvador le diagnosticaron una macrocefalia y tortícolis gestacional, se derrumbó completamente, pero con mucha fortaleza el pequeño logró recuperarse y actualmente está muy bien. “Recuerdo que me puse de rodillas en el vestier, miré al cielo dije, ‘Dios, lo que tú me mandes, yo lo voy a sacar adelante como sea. No sé si dure un año o diez, pero lo voy a sacar adelante. Tuve fe y supe que todo iba a estar bien. No sabía en qué momento, pero tenía claro que todo iba a estar bien”.

Así las cosas, aunque el embarazo de Matías fue concebido de manera natural, y el de Salvador se dio por fecundación In vitro, ambos niños tuvieron que enfrentarse a pasar por una Unidad de Cuidados Intensivos.