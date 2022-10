Esto se dijeron Alejandro Riaño y María Manotas al comenzar sus nuevas relaciones

Este año, varias parejas del mundo de la farándula colombiana han sorprendido anunciando su separación. Una de ellas fue la conformada por el comediante Alejandro Riaño y la empresaria María Manotas, quienes duraron cinco años juntos, tres de ellos, casados.

“Para acabar con los chismes y rumores hoy queremos contarles que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar. Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”, fue lo que escribieron a través de sus redes sociales para confirmar la noticia.

Durante los últimos días, los exesposos se dejaron ver con sus nuevas parejas. Cada uno en sus redes sociales ha posteado una serie de fotografías y videos presumiendo sus nuevas relaciones.

En las imágenes se ve a Riaño tomado de la mano de una mujer, de quien se desconoce su identidad. Por su parte, la también generadora de contenido ha compartió tres fotos con su nueva pareja, un hombre rubio, del cual tampoco se conoce su nombre.

¿Qué se dieron Alejandro Riaño y María Manotas por sus nuevas parejas?

Han pasado siete meses desde que hicieron pública su separación y, aunque para muchas personas sea poco tiempo para entablar una nueva relación, parece que para ellos no es así, pues ya lucen muy felices con la nueva vida que llevan.

Riaño y María Manotas han demostrado que se llevan muy bien, aunque ya no están juntos como pareja. De hecho, cuando el comediante se enteró que su ex ya tenía un nuevo novio, le dijo: “Me acuerdo el día que me enteré que estaba saliendo con alguien y otra persona fácilmente hubiera podido decir ‘J*****a, están saliendo’, pero no, nada. Le escribí un mensaje súper lindo diciéndole ‘Espero que te consientan, te mereces lo mejor y espero que sea una gran persona que te cuide’. Además, sé que esa persona va a estar en contacto con mis hijos, así que necesito que sea chévere”, afirmó en el Podcast de un influencer conocido como “El Gatales”.

De igual manera, contó que Manotas también le dejó un mensaje cuando supo que él estaba con otra mujer. “Ojalá estén muy felices, que estén muy bien; no la embarres”. Según el comediante, todo ha sido en muy buenos términos entre ellos.

¿Por qué Alejandro Riaño y María Manotas terminaron?

En esa misma entrevista, Riaño reveló por qué tomaron la decisión de separarse después de cinco años de relación y tres hijos. “Muchas cosas no nos estaban funcionando y lo terminamos super hablado. Tuvimos una semana donde lloramos juntos, nos dijimos lo que no nos gustaba del otro, entendiendo siempre el lugar y el momento de cada uno”.