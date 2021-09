“Estoy moviendo mi pie”: Daniella Álvarez da buenas noticias sobre su recuperación

Según los médicos, la expresentadora de El Desafío The Box no volvería a mover su pie derecho.

El año pasado, Daniella Álvarez sufrió la amputación de su pie izquierdo y parte de su pierna a raíz de una isquemia. Desde entonces, ha tenido que someterse a varias terapias para que, por su propia cuenta, pueda volver a mover su pie derecho, pues médicamente, lo más probable era que nunca más volvería a tener movimiento.

Te puede interesar: Daniella Álvarez donará prótesis a los más necesitados

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por estos días, Daniella le ha dado a todos sus fanáticos sus buenas noticias. Hace pocos días presentó oficialmente a su novio, el actor Daniel Arenas, y este lunes la exseñorita Colombia dio una gran noticia que no solo la sorprendió a ella, sino a todos sus familiares y fanáticos que han seguido de cerca todo su proceso. “Qué ganas de compartir estos momentos con ustedes. El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mí solo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado”, escribió la modelo.

Te puede interesar: “Estaba fracasado”: Jhonny Rivera relató el duro momento cuando intentó suicidarse

En su publicación, donde puso algunos videos mostrando cómo se mueve su pie, también aseguró que todos los días durante todo este tiempo ha hecho muy juiciosa sus terapias y, que, gracias a Dios, hoy ya puede ver los resultados. “No ha habido un día en que no haga algo por mi pie. Hoy ya estoy moviendo mi pie en todas las direcciones, aún me falta fuerza pero ahí voy”.

Por su parte, también aprovechó para agradecerles a todos los que han estado pendientes de su estado de salud en este año de tratamiento, y a todos los que con sus oraciones y buena energía, han deseado que se recupere completamente, entre ellos sus médicos, terapeutas, amigos, familia, novio y seguidores.

“Les comparto estos videos a ustedes que siempre me han acompañado con tanto amor en el proceso y vean mis logros. En el primer video pueden ver mi movimiento lateral que fue el primero que recuperé, en el segundo video se ve el movimiento hacia abajo (plantiflexión) que es el que más con fuerza tengo y el último, movimiento hacia arriba que aún me cuesta mucho trabajo pero ya empecé a mover los deditos. Ahí vamos”. La publicación ya suma casi 300 mil likes y cientos de comentarios.