“Estaba fracasado”: Jhonny Rivera relató el duro momento cuando intentó suicidarse

Jhonny Rivera es uno de los más grandes representantes del género popular en Colombia y el mundo. Además de su talento, su sencillez, carisma y enorme corazón le han permitido ser muy exitoso en las redes sociales, donde comparte algunas experiencias de su vida profesional y personal.

Generalmente, el artista siempre se ve contento, irradiando felicidad y buena energía, sin embargo, en las últimas horas les confesó a sus seguidores, con mucha nostalgia, que, en un momento de total desesperación y frustración, intentó quitarse la vida.

“Eso fue hace 20 años, el día de las Torres Gemelas. Me había separado de la mamá de Andy… Me fui para el campo a trabajar con mi papá, fracasado y económicamente derrotado y sentimentalmente vuelto nada”, reveló Jhonny Rivera a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

Según su relato, un comentario que su padre hizo de él delante de un amigo fue el detonante para no encontrarle en ese momento, un sentido a su vida.

“Este si fue que no pudo con la vida, se fue para Bogotá y duró por allá como nueve años y volvió más pelado de lo que se fue, antes casi toca darle para el pasaje. Le fue muy mal”, fueron las palabras de su papá que lo pusieron a pensar y, que, según dijo Jhonny, las recibió como una ‘puñalada’, así que cogió su moto con la idea de no volver nunca más.

“Me fui en la moto, todo el camino pensando que no serví para nada en la vida, pensando que fui el fracaso de la familia y que no valía la pena vivir. Aceleré en una recta y venía un camión, cuando lo vi en frente, cerré los ojos y me quedé esperando el golpe, cuando no sentí nada abrí los ojos y no veo ningún camión. Me doy cuenta que el carro estaba en un prado, el conductor me esquivó”, relató nostálgicamente.

Ese día ocurrió la tragedia de las Torres Gemelas en Estados Unidos y al ver por la televisión que muchas personas se lanzaban de los edificios porque preferían fallecer cayendo al abismo que morir quemados por el fuego, recapacitó: “¿Yo por qué estoy eligiendo morir cuando tengo un montón de opciones?”. Finalmente, Jhonny Rivera aprovechó para enviarles un mensaje a todos sus seguidores que quizá están pasando por una situación similar.

“Si yo hubiera hecho eso me hubiera perdido de todo lo que me ha pasado, tantas cosas bonitas. El que esté pensando en hacer una cosa de esas, piense en que hay tantas cosas por venir que quizá sean muchos mejores de lo que está pasando”.

