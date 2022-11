Eugenio Derbez contó que no volverá a levantar el brazo. Esto dicen los médicos

En septiembre de este año, los fanáticos del actor mexicano Eugenio Derbez se preocuparon por la salud del también director de cine cuando se conoció que se había sometido a una cirugía de emergencia por un grave accidente que le dejó su hombro fracturado en varias partes.

El hecho se presentó en Atlanta, mientras jugaba con su hijo Vadhir un videojuego de realidad virtual y perdió el equilibrio. El dolor era tan intenso, que el equipo médico que lo atendía tuvo que recurrir a fuertes medicamentos para aliviarlo. Hace unos días reapareció en redes sociales para hacer una transmisión en vivo con el arquero mexicano Memo Ochoa, quien es sensación por su participación en el Mundial de fútbol de Catar.

Eugenio Derbez se propone superar las indicaciones de sus médicos

Además de discutir sobre deporte, los 18.7 millones de seguidores del protagonista de No se aceptan devoluciones, quedaron gratamente sorprendidos con el buen semblante que mostró el mexicano de 61 años. Su estado de salud también fue tema de conversación, y en la charla reveló las nuevas noticias, no tan buenas, que recibió por parte de sus médicos.

“Los doctores me dijeron que no iba a poder yo levantar el hombro no más que el brazo; no más de acá. Que nunca más. Y, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero bueno, estoy muy bien”, dijo mientras lentamente alzó su brazo sin poder sobrepasar la altura de la cabeza. “Ya me quitaron el cabestrillo. No me han quitado lo ‘cabrestillo’, eso no me lo han quitado, pero ya me quitaron el cabestrillo. Voy bien. Todavía no puedo levantar el brazo, todavía no tengo mucha fuerza en la mano, pero ya. Ya lo muevo bastante bien. Ya les enseñaré unos avances que he tenido”, confesó la motivación que tiene para superar su salud.