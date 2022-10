Evaluna publicó inédita foto de su trabajo de parto de Índigo

Camilo y Evaluna han cautivado las redes sociales con las pocas imágenes que han publicado de Índigo, su primogénita. Aunque por ahora no la han presentado oficialmente, la pequeña ya cuenta con millones de fanáticos alrededor del mundo.

Pocos días después del nacimiento de la bebita, los cantantes publicaron unas imágenes de cómo había sido el parto en el agua, que ocurrió en su casa. Ese día, la artista el apoyo de su esposo Camilo, de una partera y de Marlene Rodríguez, su madre.

Evaluna felicitó de cumpleaños a su mamá con inédita foto

Este fin de semana, la esposa de Ricardo Montaner cumplió 58 años y, por supuesto, la artista, que tiene 25, no podía dejar pasar esa fecha tan especial para felicitar a su mamá en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 20,7 millones de seguidores, la cantante publicó un emotivo mensaje acompañado de una imagen especial del día en el que iba a nacer su hija. “Desde que Índigo me hizo mamá, admiro, amo y respeto a la mía 100 mil veces más. Amo nuestra relación mimi. La primera foto es ella acompañándonos en mi trabajo de parto, la segunda la representa (encuéntrenla), y la tercera soy yo dedicándole el concierto de hoy, orgullosa de la mujer que soy gracias a ella. Feliz cumple @marlenesalome. Te amo”.

En la primera imagen se observa a Evaluna acostada en una cama junto a su esposo Camilo. Detrás aparece su madre, mirándola fijamente. Marlene no dudó en comentar la publicación, expresándole todo su amor. “Hijita te amo tanto. Amo que tú seas mi hija, amo acompañarte en cada paso. Que Dios nos siga guiando chinita”.

Entretanto, los fanáticos de la artista aprovecharon para elogiar la gran relación que tienen. “Hermosas ambas, son afortunadas”, “sigan disfrutándose mil años más”, “qué preciosa Evi, eres tan parecida a tu mamá”, “amo esa hermosa relación de madre e hija que tienes con tu mami”, “muy lindas”.

¿Cómo fue el parto de Evaluna?

Días antes que Evaluna diera a luz a Índigo, Ricardo Montaner brindó algunas entrevistas, donde reveló algunos detalles de cómo sería el parto de su hija.

De acuerdo con sus declaraciones, los cantantes no querían ir al hospital y por eso optaron por tener el parto en su hogar. Solo hasta el día del parto supieron que era una niña. “No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera, como nací yo hace sesenta y pico de años. Va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua. Eso lo van a decidir en el momento. El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina es importantísimo. Como papá, yo decía: ‘¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso…’. Mi esposa me respondía: ‘¿Por qué no te quedas tranquilo y lo asumes como algo maravilloso, sin pensar en todos los temores? Todo va a salir bárbaro”, dijo el artista.

De igual manera, el cantautor contó que estuvieron todos juntos, como familia, acompañando a Evaluna en su trabajo de parto. “Lo único que teníamos que hacer era estar tranquilos. Estuvimos desde la noche anterior en vigilia, entre todos sus hermanos y yo, sentados en la sala, mientras Eva hacía su trabajo al lado de Camilo y con Marlene. Sin lugar a dudas, el momento del parto fue mágico, de los tesoros más grandes que uno puede tener en el corazón como recuerdo”, contó.