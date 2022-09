Felipe Saruma sorprendió a Andrea Valdiri con costoso regalo de amor y amistad

Hace cinco meses, exactamente el sábado 16 de abril, Andrea Valdiri y Felipe Saruma fueron noticia por su sorpresivo matrimonio en el Hotel El Prado de Barranquilla. Después de más de un año de relación, y de mantener en privado su amor, la pareja de influencers, se dio el ‘sí’.

Este mes, la pareja de esposos celebró el Día del Amor y la Amistad por todo lo alto. Como siempre en sus festejos no escatimaron en gastos y estuvieron rodeados de sus familiares y amigos cercanos. Además de jugar amigo secreto con su familia, amigos y trabajadores, y de hacer una lujosa fiesta en su casa a las afueras de la ciudad natal de la generadora de contenido. También hubo regalos de pareja.

El creador de contenido utilizó sus redes sociales para contarle a sus 3.8 millones de seguidores sobre la sorpresa que tenía preparada desde hace un mes para su esposa. “Estoy temblando del susto, quiero darle algo muy especial a Andre y ahorita se nos dio casualidad que estamos en el mes de amor y amistad, estoy tranquilo porque el celular lo tiene mi hermana así que por ahora no va a ver lo que va a pasar, vamos camino al lugar, estoy nervioso, no estoy hablando bien por eso, deséenme suerte”, contó el bumangués, quien se ingenió toda una travesía para entregarle el regalo a la mamá de Adhara e Isabella.

La logística comenzó quitándole el celular de las manos de la barranquillera, así no tenía manera de enterarse de nada relacionado a la sorpresa. Luego, con ayuda de amigos cercanos y de la hermana de su esposo, la llevaron hasta el lugar donde recibiría el regalo y le vendaron los ojos. “Me están poniendo nerviosa, yo pensé que íbamos a comer. No sé qué es porque estamos pasando por pura vaina de cambio de dólar, ¿un curso de avión?, quiero mi avión. Que no sea una broma porque me enojo”, dijo la homenajeada en el trayecto.

Finalmente, cuando descubrió de lo que se trataba, no aguantó las lágrimas de la emoción. Al ver la camioneta cero kilómetros, decorada estrictamente a su gusto, la barranquillera abrazó a Saruma.