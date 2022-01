Foto: así va la cicatriz de Lina Tejeiro luego de su extracción de biopolímeros

En julio del 2020, la actriz Lina Tejeiro fue sometida a una delicada cirugía para extraer los biopolímeros de sus glúteos y que le estaban provocando dolencias en varias partes de su cuerpo. A través de sus redes sociales, la también influencer mostró el paso a paso de su cirugía y de su recuperación.

En las últimas horas, y luego de casi dos años, Tejeiro mostró a través de una fotografía en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, cómo ha cicatrizado esa parte de su cuerpo, pues en el procedimiento, tuvieron que hacerle una larga incisión. A raíz de una pregunta que le hizo un seguidor donde le decía “¿Cómo quedó tu cicatriz de los biopolímeros?”, la actriz no se guardó nada y se animó a contestar con una imagen donde dejó al descubierto la totalidad de su cicatriz y, afortunadamente, ya la tiene bastante desvanecida.

Según reveló la actriz, para lograr que su cicatriz no sea tan notoria, se ha sometido a unas sesiones de láser fraccionado, aunque reveló, que no ha sido tan juiciosa con el tema, de lo contrario, su cicatriz estaría mucho más desvanecida de lo que la tiene ahora. “No he tenido el afán de borrarla (la cicatriz) porque no me molesta”, aseguró.

Aunque la sustancia no fue extraída en su totalidad porque es “prácticamente imposible”, Lina Tejeiro indicó que su médico cirujano logró sacar de su cuerpo un 90% de los biopolímeros y que ya no necesita más cirugías para terminar de sacar lo que hizo falta.

Además de Lina Tejeiro, también hay otras famosas que pasaron por lo mismo. Por ejemplo, la modelo Elizabeth Loaiza también decidió hace pocas semanas, compartir con sus seguidores cómo quedaron sus glúteos luego de ese delicado procedimiento quirúrgico. “Quise hacer esta foto hace mucho tiempo y mostrarles la realidad. Me quedó en la mitad de la cola y debo hacerme una cirugía de reconstrucción para poder subirla, pero quiero decirles que las cicatrices cuentan historias”, escribió en su cuenta de Instagram.

