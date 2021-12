VIDEO: esta es la verdadera razón por la que Lina Tejeiro no tiene novio

Lina Tejeiro es una de las famosas más activas en redes sociales. En su cuenta de Instagram está por alcanzar los 9 millones de seguidores con los que interactúa diariamente a través de la típica dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Recientemente, quiso responderle a sus fanáticos varios interrogantes sobre su vida profesional y personal. Por supuesto, algunos curiosos no dejaron pasar el tema amoroso y le preguntaron por qué la seguían viendo sola. “¿Te sientes bien viviendo sola o extrañas tener una pareja?” fue lo que le escribieron en el juego. “Me encanta mi soledad, pero sería una mentira decir que no extraño con quien arrucharme, con quien amanecer y a quien besarle esa trompa. He aprendido en esta soledad que definitivamente el día que quiera estar con alguien es porque quiero y no porque me siento sola”, respondió sinceramente la también generadora de contenido.

De igual manera, cuando le preguntaron si tenía ‘arrocito en bajo’, dijo entre risas: “¿Tengo cara de que lo tengo? ¿De que me lo comí?”, dejando a la expectativa a los usuarios.

Entre otras cosas, también le preguntaron si su familia le ayudaba económicamente. Ante eso respondió: “No. Ni mi papá, ni mi mamá me ayudan económicamente. Yo soy independiente como desde los 11 años que comencé a trabajar y a los 16 años me fui de mi casa”. Luego de esa respuesta, a muchos usuarios les dio curiosidad saber por qué Lina se fue tan pequeña de su casa. “Porque yo soy muy terca, muy rebelde y muy a mi parecer me fui de mi casa a vivir con un novio porque mi mamá no lo quería y ya, ahí me fui de la casa y no volví, seguí viviendo afuera”, contó.

