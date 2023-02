Foto: Carmen Villalobos festejó el cumpleaños de su novio Frederik Oldenburg

Desde hace unas semanas, una de las relaciones más comentadas en el mundo de la farándula, ha sido la de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg. La pareja confirmó su romance hace unos días y, desde entonces, en sus redes sociales se les ve muy enamorados.

Te sugerimos leer: Piqué y Clara Chía tendrían un ‘cruel’ plan para dañar el cumpleaños de Shakira

El presentador Frederik Oldenburg confirmó su noviazgo con Carmen Villalobos, ex de Sebastián Caicedo. Foto: Instagram - Instagram

Aunque por ahora no han publicado la primera foto juntos, cada uno sí ha mostrado algunos detalles que evidencian los momentos que han compartido en el corto tiempo que llevan de relación.

Regalo de Carmen Villalobos a su novio Frederik Oldenburg

Hoy, el periodista deportivo celebra su natalicio y, por supuesto, en la celebración no podía faltar su novia Carmen Villalobos, protagonista de Hasta que la plata nos separe.

Más noticias de Carmen Villalobos A Frederick Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, le llueven críticas, ¿por qué? Internautas se fueron “con toda”, contra el nuevo novio de Carmen Villalobos. ¿No es lo que parece?, esto dicen en redes. Leer aquí: A Frederick Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, le llueven críticas, ¿por qué? Frederik Oldenburg: las fotos más sexis del nuevo novio de Carmen Villalobos Hace unas horas, el presentador Frederik Oldenburg confirmó su noviazgo con Carmen Villalobos, ex de Sebastián Caicedo. Leer aquí: Frederik Oldenburg: las fotos más sexis del nuevo novio de Carmen Villalobos

A través de sus redes sociales, la ex de Sebastián Caicedo publicó unas historias donde mostró que estaba muy feliz en Cartagena. Aunque no enfocó a su novio, sí escribió la siguiente frase: “el corazón me late”, mientras entonaba con mucho sentimiento la canción Ah-Ah/O-No de Héctor Lavoe y Willie Colón. “Si yo te pido un besito, y te toco la manito, y te digo que te quiero, que eres mi único anhelo, ay tu eres mi bombón, mi bombón de chocolate, cuando te miro a los ojos, el corazón me late”, dice la letra del reconocido tema musical.

Sus seguidores comenzaron a especular que, claramente, la actriz no estaba sola, sino que, por el contrario, estaba muy bien acompañada, al parecer, del presentador de Telemundo, a quien le estaría dedicando la canción.

Entre las cosas que han realizado en su visita a la Ciudad Amurallada, la pareja ha visitado algunos restaurantes y también han descansado con algunos masajes en un spa. Ese, habría sido el regalo de la colombiana para su nueva pareja, con quien celebra su primer cumpleaños juntos.

Por ahora, el presentador no ha publicado nada de su aparente visita a Colombia, sin embargo, algunos de sus amigos ya le han dejado mensajes de felicitación en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Carmen Villalobos deslumbró con su escultural cuerpo

Hace unos días, la actriz cautivó sus seguidores en Instagram, luego de publicar unas fotos luciendo un sexi vestido de baño de dos piezas, mientras disfrutaba de la playa. “Nunca le diría que NO a un día de playa... porque brisa y playa uffffff el plan perfecto”, escribió Villalobos.

Los usuarios de internet no pasaron desapercibido su escultural cuerpo. “Estás divina”, “el cuerpazo de la vida”, “bombón”, “un cuerpo muy bonito”, “tienes un cuerpo hermoso”, comentaron.