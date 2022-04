Foto confirmaría romance de Shannon de Lima, ex de James, con Alejandro Speitzer

El noviazgo de James Rodríguez y Shannon de Lima fue bastante comentado en el mundo del espectáculo. Aunque la pareja solía ser muy reservada en hacer apariciones públicas, de vez en cuando presumían estar muy enamorados.

James Rodríguez y Shannon de Lima cuando eran novios. Foto: Instagram

Sin embargo, de un momento a otro dejaron de intercambiar likes o mensajes en sus redes sociales y también, no se les volvió a ver juntos en ningún lado. Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado las razones de su ruptura, lo único que dijo James Rodríguez, hace un tiempo, en una transmisión de Twitch, fue que, en efecto, sí estaba soltero. La declaración la hizo luego de que sus seguidores comenzaran a preguntarle insistentemente por la modelo venezolana.

Después de eso, no se volvió a hablar de la vida sentimental de los dos, salvo los rumores que surgieron de un supuesto noviazgo entre el volante colombiano y la cantante Karol G. Sin embargo, se aclaró que solamente son grandes amigos. Por su parte, de Shannon de Lima no se había dicho nada hasta hace unos pocos meses, cuando, en redes sociales, y varios medios de comunicación internacional la vincularon sentimentalmente con Alejandro Speitzer.

¿Shannon de Lima, exnovia de James Rodríguez, de romance con Alejandro Speitzer?

Según dicen muchos internautas, la cercanía de Shannon de Lima con el actor mexicano ha sido bastante evidente. Hace unos días, fueron captados disfrutando un festival de música en Monterrey. De hecho, la prensa mexicana abordó al protagonista de Oscuro Deseo en un aeropuerto y le preguntó sobre el supuesto romance de los dos, pero él se negó rotundamente a hablar de su vida privada. “Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar así”. Una de las periodistas que lo abordó le pidió disculpas por haberlos estado grabando. Sin embargo, el actor le dijo de manera tajante: “no, no lo sabes, ojalá que también salga en la nota que llevas grabándonos como una hora, de verdad te lo pido, ya está, gracias por la curiosidad”.

Luego de eso, y hace pocos días, Alejandro se mostró muy feliz en sus redes sociales. En la publicación, aparece abrazando muy cariñosa a una mujer, que dicen, podría ser Shannon de Lima, exnovia de James Rodríguez. Aunque no se le ve el rostro a la mujer, una pista que los habría dejado en evidencia es el color del pelo de ella, que, casualmente, coincide con el de la modelo venezolana.