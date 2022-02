Foto: nació la bebé de Laura Londoño, de ‘Café, con aroma de mujer’

La actriz que interpreta a Gaviota en la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’ anunció a través de su cuenta de Instagram la llegada de su segunda hija.

Desde la clínica, Laura Londoño posteó una tierna foto junto a su bebé recién nacida, a quien llamará Mikaela. “Se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato. Ahora se viene es lo lindo”, escribió en esta publicación.

Hace unos meses, en su paso por el programa En casa con Telemundo, la actriz sorprendió con el anuncio de su segundo embarazo. “Aquí yo me doy cuenta que, esta falda está como muy cortica, pero realmente no es que esté muy cortica, sino que ya no me baja. Me enteré hace un par de meses, creo que me inspiré en Gaviota, la vi a ella en embarazo y dije ‘esto está como muy lindo’ y siempre sentí que había que darle un hermanito”, aseguró la actriz en aquella ocasión.

Laura Londoño ya tiene una hija mayor

Fruto de su relación con el empresario Santiago Mora, con quien se casó el 7 de diciembre del 2018, nació su primera hija Allegra, en 2019, para ese entonces, la actriz también compartió en redes sociales su etapa de gestación e importantes momentos junto a la pequeña y su esposo.

