“Me sentía muy mareada”: Cristina Hurtado revela detalles del día de su parto

El embarazo de Cristina Hurtado fue uno de los más sonados del 2021. A través de sus redes sociales, la expresentadora de Guerreros publicó los detalles de cómo vivió esta etapa, luego de su segunda maternidad, hace 16 años. La paisa aseguró que la llegada de su tercer hijo fue como volver a empezar.

Así fue el parto de Cristina Hurtado

Por medio de su canal de YouTube, la también modelo recordó el día del nacimiento su bebé, de quien hasta hace poco se conoció su nombre. Cristina contó que el 9 de diciembre se encontraba en su casa con Maye, la señora que le ayuda en las labores de su hogar, cuando rompió fuente. “Juan José, ese día 9 de diciembre, iba para Cúcuta para los nacionales de natación, pero como iba a viajar solo (es menor de edad), obviamente el papá lo llevó al aeropuerto para dejarlo todo ok... Daniel, nuestro otro hijo, había salido, estaba con unos amigos, gracias a Dios estaba cerca haciendo ejercicio. Entonces lo que sucedió ese día fue que estaba en la cocina comiendo alguna cosita, cuando sentí como que salió agüita, yo decía: ‘ve, qué raro’, pero una bobada... no le presté tanta atención; ya empieza a salir más y más agua... y yo: Maye, rompí fuente -”, aseguró la presentadora.

Maye agregó que Cristina tuvo tiempo de bañarse e incluso, cepillarse el pelo antes de salir para la clínica: “me desespero, me angustio… de una llamé a Daniel… voy al cuarto, Cris se mete al baño, se baña, cuando la encuentro en el vestier cepillándose el pelo, se maquilló, se organizó”. La presentadora, estuvo muy tranquila, pues ya sabía cómo era el parto. En el video, que ya tiene más de 300 mil reproducciones, los hijos Juan José y Daniel, y su esposo Josse Narváez, contaron cómo se enteraron que Cristina ya estaba en trabajo de parto.

Asimismo, la presentadora narró cómo fueron los angustiosos momentos que vivió en la clínica, momentos antes del nacimiento del bebé. “Se me ha bajado la presión impresionante… Me sentía muy mareada, con muchas ganas de vomitar, me sentía como borracha”. Josse aprovechó para exaltar el trabajo que hacen las mujeres al dar a luz. “El valor que tienen las mujeres es increíble, las mujeres están hechas de otro material, yo me quedo corto en adjetivos porque ya lo he vivido con ella y eso es una vaina muy fuerte y mis respetos, mi admiración, mis aplausos a todas las mamás”, expresó el también presentador.

¡Así fue mi parto!

En el clip se observan algunas imágenes de Cristina y Josse con el bebé recién nacido. Aunque hasta el momento no han mostrado el rostro de Mateo, las fotos que han publicado hasta el momento en sus redes sociales se han robado las miradas de miles de internautas.