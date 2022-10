Foto: Paola Jara impactó con radical cambio de ‘look’ tras la muerte de su mascota

Una de las cantantes de música popular más reconocidas del país, es la antioqueña Paola Jara, quien se ha hecho famosa por canciones como Murió el amor, Como si nada, Salud por él, Mala mujer, entre otras.

Además de su carrera artística, la artista se ha convertido en tendencia en varias oportunidades por su relación con Jessi Uribe, con quien se casó el 14 de mayo de este año, y por los tiernos y divertidos videos y fotografías que publica con sus mascotas.

Así se despidió Paola Jara de su perrito ‘Coffe’

El pasado martes 25 de octubre, la artista confirmó la muerte de su mascota ‘Coffe’, de raza Pomerania. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6 millones de seguidores, expresó el dolor que le dejó la ausencia de su perrito. “Mi ángel de 4 patas por siempre y para siempre en mi corazón infinitas gracias, mi maestro sabio, el señor de la casa, te amaré siempre. Gracias por tantas enseñanzas, por tanto amor, por estrenarme el corazón con un amor único y diferente. Inolvidable mi Coffe @coffemiayturron mi valiente, qué gran ejemplo me diste. Gracias”.

Paola Jara presumió su nuevo ‘look’

A los pocos días de la pérdida de su mascota, la esposa de Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos al presumir su nuevo corte y color de pelo. En su cuenta de Instagram publicó una foto donde aparece con su pelo rubio y mucho más corto. En la descripción del post, escribió: “después de ti”.

Sus amigos y seguidores no dudaron en elogiar su nueva apariencia, afirmando que le lucía mucho su nuevo corte y color. “Me gusta”, “te ves hermosa”, “tu pelo te luce así”, “con cualquier color te queda espectacular porque eres hermosa”, “bella como siempre”, “te luce ese color”, “hermosa Dios te bendiga”.

Aunque la mayoría de comentarios son elogiando su nueva apariencia, hubo otros usuarios que la criticaron, afirmando que no se veía bien. “Se ve rarita”, “se ve mayor”, “la embarró, no se le ve bien”, “ese color no le favorece mucho”, “el rubio te hace ver más mayor”.

Paola Jara antes y ahora

El cambio que ha tenido Paola Jara con el paso de los años ha sido bastante evidente. Varias imágenes que circulan en redes sociales evidencian los retoques estéticos a los que se ha sometido la artista paisa.

Según comentó ella, ha pasado varias veces por el quirófano. Se ha realizado una rinoplastia, una mamoplastia y una liposucción en la cintura. Asimismo, Jara desmintió haberse operado sus glúteos, como muchos han pensado. Según ella, el ejercicio y la buena alimentación le han permitido conservar su escultural cuerpo.