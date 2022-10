¿Lina Tejeiro se pronunció tras su ruptura con Juan Duque?

Una de las relaciones más comentadas en el mundo de la farándula colombiana durante los últimos meses, ha sido la de Lina Tejeiro y Juan Duque. La pareja, aunque llevaba poco tiempo junta, dio mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación.

Hace unos días, el cantante Juan Duque confirmó que su relación con Lina Tejeiro llegó a su fin. Foto: Instagram - Instagram

La noticia del romance se conoció poco tiempo después que la actriz de La ley del corazón revelara que había intentado darse una nueva oportunidad con su ex, Andy Rivera, pero que, finalmente, las cosas no funcionaron, dando por terminada su historia de amor con el artista.

¿Qué pasó entre Lina Tejeiro y Juan Duque?

La pareja se había mostrado muy enamorada. De hecho, el 8 de octubre la actriz cumplió años, y el cantante estuvo festejando con ella. Sin embargo, para sorpresa de sus fanáticos, semanas después se comenzó a rumorar que ya no estaban juntos. La noticia fue confirmada en los últimos días por el mismo artista de música urbana. Cansado de las críticas, Juan decidió aclarar que la ruptura no se dio por infidelidad. “Es la última vez que tocaré este tema solo porque hay gente que sigue atacando, entonces vuelvo y aclaro, la relación con Lina no terminó por una infidelidad, y sí, a uno le pueden terminar por ser buena persona, eso no lo decide nadie, solo se siente y ya. Lina es una gran mujer, es hermosa, disciplinada, inteligente, talentosa y simplemente las cosas cuando ya no fluyen, no fluyen y no se pueden forzar”, dijo por medio de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su ruptura con Juan Duque?

Por ahora, solo se han conocido las declaraciones de Juan. De hecho, Lina lleva varios días sin realizar ningún tipo de publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene 9,8 millones de seguidores, quienes están a la espera de escuchar su versión.

En su perfil de Twitter, Tejeiro posteó un mensaje, hace unos días, que generó múltiples reacciones entre los internautas. Algunos afirman que podría tratarse de una indirecta para su ex Juan Duque. “Lo que se permite, se repite”, escribió. “Ojalá esa tusa sea rápida”, “es el único que la quiso de verdad”, “¿será estrategia para alguna canción de Juan?”, “parecen adolescente tirándose indirectas”, “debería darse un tiempo sola”.

Lo que se permite, se repite. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) October 24, 2022

También, la generadora de contenido había publicado otros mensajes anteriormente que, aparentemente, podrían tratarse de indirectas. “¿Viste? Quien juega, tiene que saber perder”, “el amor no siempre lo puede todo, porque si no es mutuo nunca va a ser suficiente”.

Viste? Quien juega tiene que saber perder. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) October 22, 2022

Dentro de sus declaraciones, Juan pidió respeto por los dos. “Todo esto que está pasando es por buscar un culpable en todo esto y lo digo por la gente que está pendiente de todo lo que decimos, enserio para que yo pueda limpiar mi imagen y pueda seguir con mi carrera adelante. Respétenla a ella y a mí por favor. Solo les pido que se queden con lo bueno y lo bonito de esa relación, porque la felicidad que ella y yo sentíamos en su momento era una sensación de plenitud y paz, por eso siempre hubo respeto y transparencia y así mismo terminó la relación”.